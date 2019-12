Byla výtečná, ale nestačilo to. Podělaly jsme se, mrzí brankářku

Češky mohou na finále zapomenout. V neděli se od 13:30 utkají o bronz s nepříjemnými Finkami.

Smutný fakt. Těžko kousatelný. Jenže co naplat, když Švýcarky při hře bez brankářky v posledních dvou minutách dokázaly vysokou ztrátu dohnat. A završit obrat v prodloužení z 1:6 na 7:6.

Jana Christiánová přitom podala výborný výkon. Předvedla mnoho těžkých zákroků. Že pustila sedm gólů? Proti výborné kombinaci Švýcarek moc šancí neměla. Nahrávky měly zblokovat zejména obránkyně.

Potvrdilo se, že pětigólový náskok ve florbale nic neznamená?

Bohužel ano, jak vidíte. Je to strašná, fakt strašná škoda. Ale to asi není správné slovo. Prostě jsme si to, jak to říct slušně, pokazily.

Závěr rozhodla psychika, že?

Určitě, Švýcarky hnala výborná atmosféra. Musíme si přiznat, že tohle je naše selhání. Na to se nedá říct nic jiného.

Proč jsme tohle selhání ale vůbec viděli?

Všechny góly byly v podstatě stejný. Švýcarky se na ně nemusely nadřít, jenom daly krosovou přihrávku přes brankoviště a nějakým způsobem to se štěstím dokleply.



Byla jste za stavu 6:1 už přesvědčená, že do finále postoupíte?

Upřímně jsem čekala, že dají jeden dva góly. Ale ne, že dají šest…



Katastrofální závěr, florbalistky čeká bitva o bronz Švýcarsko - Česko 7:6P

Který byl zlomový?

Myslím, že hned ten třetí, co padnul, myslím, z brankoviště. Ten byl asi zásadní, dostal je na koně, pak už se to s námi vezlo. Dopadlo to katastrofálně.



Dvě třetiny jste přitom hrály skvěle, do hry jste Švýcarky nepustily.

Myslím, že to bylo hlavně o psychice. Nebylo tam nic, co bychom měli dělat jinak. Hra měla být stejná jako na začátku, říkaly jsme si to… Jak to dopadlo, jste viděli sami.

Dělaly rozdíl třeba i zkušenosti, kterých Švýcarky mají víc?

Švýcarky se chytly, začaly tomu věřit a my se z toho úplně podělaly…

Odešly jste i fyzicky?

Náročný to bylo spíš psychicky, pro mě určitě. Holky skvěle bránily celých 58 minut, kdyby to zvládly ještě o dvě víc, tak jsme v pohodě ve finále. O to je to horší, že jsem neměla tolik práce…

Jak jste se cítila před prodloužením?

Držela jsem se trochu stranou, soustředila se na sebe a doufala, že to holky doklepnou. Věřila jsem, že jsme jim daly jen čuchnout a dovedeme to do vítězného konce, to se bohužel nestalo.



Naberete na boj o bronz dost sil?

Bude to strašně těžké hlavně na hlavu, zbývá 24 hodin do dalšího zápasu. Na druhou stranu každý z nás bude chtít odčinit zkrat, co jsme předvedly, to může být hnací motor k bronzu.



Finky vám ale moc nesedí.

Mají dvě tři dobré hráčky, které rozhodují zápas, bude třeba si je pohlídat. Ale celých šedesát minut, ne padesát osm, snad to vyjde aspoň na bronz.

Jaký očekáváte zápas?

Záleží... Finky jsou taky zklamané, taky smolně prohrály se Švédskem. Je to souboj hodně zklamaných.



Kdy se rozhodne, která brankářka v bráně nastoupí?

Předpokládám, že si na to sedneme ještě dneska večer a pobavíme se o tom (kouč Sascha Rhyner potvrdil, že brankářku chce vybrat ještě v sobotu večer).