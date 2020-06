Konečně jsem si mohl připnout číslo, radoval se Štybar po kritériu v Plzni

„Pro mě šlo ale hlavně o výborný trénink,“ prohlásil vítěz etapy na slavné Tour de France. První „ostrý“ start jej po restartu čeká v srpnu na italské písčité klasice Strade Bianche, na které před pěti lety triumfoval.

Závod v Plzni na Doubravce jste ale málem nestihl...

Přijížděl jsem z Belgie a po cestě jsem zjistil, že se jede o den dřív, než jsem si myslel. Ale byl jsem moc rád, že jsem si mohl nakonec zase připnout startovní číslo na záda. Navíc na Lopatárně jsem jezdil už někdy od starších žáků.

Na Doubravce vládl mladík Petr Kelemen Ve druhém díle kriterijního seriálu IL Sano Cup, který se jel v úterý na oválu SK Rapid v Plzni, byl nejlepší plzeňský rodák v barvách pražské Dukly Petr Kelemen. Devatenáctiletý talent dokázal odolat silné konkurenci a pravidelně sbíral body z průjezdů i úniků. Boj o druhou příčku vyzněl nakonec pro Denise Rugovace (AC Sparta), který měl na kontě o jediný bod navíc před trojicí Ondřej Rybín (Ráfkárna Idea), Zdeněk Štybar (Deceuninck -Qiuck Step) a Karel Tyrpekl (SKC Tufo Pardus Prostějov). Další díl seriálu na doubravecké Lopatárně se jede v úterý 9. června.

Jste rád, že už zase můžete trénovat bez omezení?

Naštěstí jsem mohl celou dobu trénovat venku, na trenažéru jsem jel akorát pár virtuálních závodů. Kolem Flander, Kolem Švýcarska...

Vynucenou závodní pauzu jste trávil převážně ve svém belgickém domově?

V Česku už jsem jednou byl, předtím jsem v Belgii ale tak trošku uvízl. V době, kdy skončilo Paříž-Nice, už jsem se do České republiky nemohl vrátit, protože bych musel zůstat čtrnáct dní v karanténě. Pořád jsem čekal, kdy mi v Belgii zakážou trénovat venku. Pak bych v Čechách i ty dva týdny doma přežil, ale naštěstí to nakonec nebylo třeba. Opatření se rozvolnila tak, že jsem mohl s negativním testem přijet. Na chvíli jsem se ještě musel vrátit kvůli nějakým povinnostem do Belgie, ale už jsem zase tady.

Jak dlouhé pro vás byly poslední měsíce, kdy nebylo jasné, co bude dál?

Uteklo mi to celkem rychle. Trénoval jsem s Mathieu Van Der Poelem, společně jsme občas jezdili na silnici a občas na biku. Aspoň jsem měl víc času na svého syna. Během klasického průběhu sezony je volna jen minimálně, většinou jsem někde na cestách. Tohle jsem viděl jako takovou prodlouženou dovolenou. Samozřejmě to bylo nepříjemné, ale aspoň jsem si nemusel každý druhý den balit kufry.

Už tušíte, jaký vás čeká závodní program?

Jako první bych měl jet Strade Bianche na začátku srpna. A další plán se dozvím na týmovém soustředění, které mě brzy čeká.

Co by mělo být vaším hlavním cílem ve zbytku sezony?

Určitě by mělo jít o klasiky Kolem Flander a Paříž-Roubaix, které se letos pojedou v říjnu.