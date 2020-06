Štybarův tým Quick-Step jde i proti proudu. Celý se sejde v Itálii

Jenže už o pět týdnů později je vše jinak.

Seriál World Tour se opět rozjede 1. srpna italským kláním Strade Bianche.



A stáj Deceuninck-Quick-Step navíc jako první vyhlásila, že v zemi, kde se spustila evropská pandemie koronaviru, uspořádá v červenci i svůj tréninkový megakemp. V Dolomitech pro padesát cyklistů a členů doprovodu.

Tým, mezi jehož hvězdy patří Zdeněk Štybar, se tímto rozhodnutím vydává tak trochu proti proudu. Mnohé stáje, například Mitchelton-Scott nebo Lotto-Soudal, před zhuštěnou sezonou rozdělují své jezdce i personál do tří skupin, které budou mít oddělený závodní program i soustředění. Chtějí tím minimalizovat riziko, že by případná nákaza a karanténa jedné ze skupin ohrozila zbývající jezdce stáje.

„I my jsme původně zvažovali, že stejně jako ostatní rozdělíme tým na tři bubliny,“ říká Patrick Lefevere, manažer Quick- Stepu. „Ale nakonec to neuděláme.“

Proč? „Náš tým si říká Vlčí smečka. Ta přece drží pohromadě. Proto budeme trénovat všichni společně,“ odvětí dlouholetý šéf stáje, muž s bělostnými vlasy i nesčetnými zkušenostmi.

Strategie manažera Quick-Stepu se rodila na základě následujícího uvažování: „Když se menší skupiny jezdců ocitnou na soustředěních v hotelech, kde jsou i jiní hosté a personál, bude riziko onemocnění větší, než když si pronajmeme celý hotel jen pro nás.“

PRVNÍ MUŽ STÁJE. Patrick Lefevere, manažer Quick-Stepu.

Deceuninck Quick-Step tudíž od 6. do 23. července plně obsadí hotel na vrcholu dlomitského průsmyku San Pellegrino, v nadmořské výšce 1900 metrů. Nikdo jiný tu nebude. I kuchaře si přivezou.

„To je nejbezpečnější cesta, jak se připravit na restart sezony,“ soudí Lefevere.

V podobném duchu se už v polovině června uskuteční také úvodní kemp týmu v severní Belgii, který je určený klasikářům. Při něm se parta Quick-Stepu nastěhuje do rozlehlého domu, odkud se má vydávat za tréninkem na silnicích velkých klasik Okolo Flander a Gent-Wevelgem.

„Rádi bychom vyrazili i na kostky Paříž–Roubaix, jenže překročení hranic do Francie je bohužel stále komplikované,“ míní před kempem kouč Koen Pilgrim.

Už 9. června uspořádá Quick-Step ve Wevelgemu testování všech jezdců stáje na covid-19. Každý z cyklistů bude pozvaný na konkrétní čas, aby se závodníci nepotkávali. Další testy se potom mají provádět na začátku i na konci každého soustředění.

„Bude to stát peníze, ale takhle to chceme,“ říká Lefevere. Nezastírá, že závodní výluka tým finančně zasáhla. „Stáje jako Jumbo, které tvrdí, že jejich sponzoři s nimi zůstávají v dobrém i zlém, nemluví pravdu. Chtěl bych je vidět, co by říkaly, kdyby se letos vůbec nezávodilo.“

V Quick-Stepu mají jezdci týmu na čtyři měsíce pokrácené platy, stejně tak mnozí zaměstnanci. Někteří z nich dokonce dočasně přišli o práci. Šéf Lefevere si na toto období plat zrušil úplně.

„Musel bych si předtím vést v životě hodně špatně, abych si v 65 letech nemohl dovolit čtyři měsíce platit sám sebe,“ říká.

Na průzkum klasikářských tratí se brzy vydá rovněž Zdeněk Štybar. Ještě předtím si zkraje června odskočil do Česka za rodiči - i za závodní atmosférou. V noci přijel autem z Belgie, dopoledne vyrazil okolo Stříbra na sto tréninkových kilometrů, pak odjel na kole do Plzně, kde absolvoval kritérium na 1100metrovém oválu Na Lopatárně, a zase šlapal zpátky do Stříbra.

„V Belgii se stále ani menší závody nesmějí konat, proto jsem byl rád, že jsem si zase mohl připnout startovní číslo a objet 50 kol v průměrné rychlosti 48 kilometrů za hodinu,“ líčil.

V březnu právě vyrážel na Strade Bianche, když Italové jeho oblíbený závod kvůli strmě narůstajícím případům koronaviru v zemi odvolali.

Prvního srpna má na přervanou sezonu navázat právě tam, na bílých silnicích Strade Bianche.