Štybarův rok: Kvůli takovým pocitům jsem šel na silnici. Teď si to užívám

On je mužem, jenž dohrává velké šachové partie belgické stáje mnoha lídrů do matové koncovky.

Tak jako v pátek.

Ve 33 letech prožívá Štybar svoji zatím životní sezonu.

„Můžete mít sezony, ve kterých máte opravdu dobrou formu, ale výsledkově se to neprojevuje, nebo jezdíte v popředí, ale nesprintujete o vítězství,“ připomíná. „Letos jsem naopak ve správných chvílích na správném místě.“

Po triumfu na Omloop Het Nieuwsblad, zahajovací kostkové klasice seriálu World Tour, ovládl Zdeněk Štybar rovněž další prestižní závod po kostkách E3 BinckBank Classic, dříve známý pod názvem E3 Harelbeke.

V podání jeho týmu Deceuninck-Quick-Step šlo opět jednou o výborně rozehranou partii.

Jako první v ní udeřil Bob Jungels, šlapající v trikotu lucemburského mistra, a útočící už 60 kilometrů před cílem.

Štybar po závodě popisoval: „Při stoupání na Stationsberg jsem Bobovi řekl: ‚Tohle může být dobrý kopec pro tebe, tak to zkus, únik není daleko před tebou, můžeš ho dojet.‘ Nepokládal jsem to pro Boba za sebevražednou misi. Každý viděl, jak letos vyhrál Kuurne-Brusel-Kuurne (klasiku z nižšího seriálu Europe Tour). Kdyby se s ním dnes vydali dopředu ještě dva další silní jezdci, možná bychom ho už neviděli.“

Realitou však bylo, že Jungels dostihl jezdce z původního úniku dne, nějaký čas jel poté na špici závodu ve čtyřčlenné skupině a od mety 30 kilometrů do cíle pak šlapal na čele zcela sám.

„Samozřejmě, že jsem věřil ve vlastní vítězství, jinak bych si nesáhl až na dno sil,“ svěřoval se Lucemburčan.

Za ním se Štybar propracoval na stoupáních Paterberg a Oud Kwaremont do silné čtyřčlenné skupiny pronásledovatelů, kde s ním šlapali olympijský vítěz Greg Van Avermaet z týmu CCC, bývalý cyklokrosový mistr světa Wout Van Aert z Jumba a Alberto Bettiol z EF Drapac.

Vzhledem k tomu, že před nimi byl Jungels, tedy Štybarův týmový kolega, . český jezdec se dle nepsaných zákonů cyklistiky nepodílel ve skupině na tvorbě tempa. Naopak mohl šetřit síly.



„Rozhodně jsem si ale nepřipadal tak, jako bych seděl někde doma na gauči,“ podotkl Štybar. „Nebylo to tak, že bych nedělal nic a jel jen 100 wattů, zatímco ostatní by šlapali na plný plyn. Chlapci ve skupině byli chytří a snažili se mě vystavovat na větru. Také jsem musel vynaložit značné úsilí, abych pokryl velké útoky, jakými byly ty v podání Van Avermaeta na Paterbergu a Tiegembergu. Pak už jsem byl vděčný za každý další kilometr, kdy se Bob udržel vpředu, protože mi připravil velmi dobrou situaci do závěru.“

Na závěrečné 19kilometrové rovinaté pasáži do cíle ve městě Harelbeke bylo brzy předvídatelné, že Jungels bude skupinkou dostižen. Jeho náskok z původních 55 sekund rychle klesal.

„Měl jsem na kole podobně dobré pocity, jako když jsem letos vyhrál Kuurne,“ řekl Lucemburčan, jenž loni ovládl dokonce i ardenský Monument Lutych-Bastogne-Lutych. „Ale na Kuurne byli mí pronásledovatelé víc unavení než dnes. Není žádnou ostudou být dojet tak vybranou skupinou jezdců, jaká mě dostihla tentokrát.“

Zatímco se k němu Van Avermaet a spol. blížili, rychle pochopil, že nyní bude Štybar trumfovým esem Quick-Stepu.

„Když už bylo zjevné, že mě skupina sjede, dával jsem do toho stále všechno ve snaze, aby ostatní jezdci ve Zdeňkově skupině trpěli při mém pronásledování tak moc, jak to jen bylo možné,“ vyprávěl Jungels.

Sedm kilometrů před cílem v Harelbeke bylo stíhací komando u něj.

„Věděl jsem, že Štyby předtím nemusel ve skupině pracovat tolik jako ostatní,“ připomněl. „Když nás dojeli, stal jsem se jeho týmovým pomocníkem a hned jsem do rádia oznámil: ‚Ještě potáhnu špici, Štyby ať zůstane ve skupině vzadu.‘ Přesto i on se na špici prostřídal.“

Tak bojuje vlčí smečka

Štybar byl připraven, že teď musí převzít iniciativu.

„Věřil jsem, že ostatní unavilo stahování Boba a řekl jsem si: OK, teď je dobrá chvíle pro mě, abych si jel pro vítězství.“

Nejprve 3600 metrů před cílem a vzápětí 2200 metrů před cílem dvakrát zaútočil, ale dvakrát jej dostihli.

„Soustředil jsem se na Štybarovy útoky, protože mi bylo jasné, že přijdou,“ líčil Wout Van Aert. „Nesměli jsme mu nechat ani 10 metrů náskoku, protože bychom ho už nesjeli. Pokrýval jsem tedy jeho útoky co nejrychleji. Možná to navenek vypadalo, že s tím nemám problém, ale nebylo to vůbec jednoduché. Zahrál tuhle partii perfektně. I když nám neodjel, bylo mi jasné, že do spurtu budeme víc unaveni než on.“

Spurt je musel rozsoudit.

Předloni na Paříž-Roubaix porazil Štybara na posledních metrech o titul Greg Van Avermaet. Nemínil připustit, aby se situace opakovala.

„Van Avermaet nedělá ve spurtu moc chyb,“ vyzdvihl Štybar. „Věděl jsem, že je to ten správný jezdec, za kterého se musím tady ve spurtu pověsit.“

Vyvezl se za ním, vyjel ze zákrytu a triumfoval. Marně jej stíhal Van Aert.

„Byla to v koncovce spousta tlaku a já jsem šťastný, že jsem ho ustál,“ radoval se cyklista ze Stříbra. Vítězství bylo jeho a tým Deceuninck-Quick-Step hned na Twitteru jásal: „Tak bojuje naše vlčí smečka.“

Faktor Jungels hrál v pátek ve Štybarův prospěch. „Nebyli jsme si jisti, zda máme Boba vzít na tyto kostkové klasiky,“ přiznal šéf týmu Patrick Lefévere. „Ale výkon, který dnes předvedl, byl klíčové pro naše konečné vítězství.“

Také Štybar říkal: „Mít Boba vepředu bylo pro mě ideální situací.“

Jungels jej utopil za cílem ve svém objetí, což nebylo jen gesto pro fotografy.

„Štyby je můj velmi dobrý přítel i mimo cyklistiku. Jsme si blízcí už několik let,“ popisoval Lucemburčan. „Proto mám teď obrovskou radost i za něj. Byla pro mě radost jet v závěru závodu pro něj a pomoci mu k vítězství.“

Pro stáj Deceuninck-Quick Step šlo už o 20. triumf v sezoně na závodech World Tour a kontinentálních okruzích.



„Jedeme na vlně,“ ujišťoval Štybar. „Víme, co máme dělat, a budeme si užívat nadcházející závody.“

On sám vyhrál letos i horský dojezd etapy Kolem Algarve, byl čtvrtý na Strade Bianche. Zároveň si moc dobře uvědomoval, že v Quick-Stepu lídři fungují dle hesla „jednou pomůžeš ty, příště pomůžeme tobě“. Při etapách Tirrena-Adriatika tvrdě dřel pro sprintera Eliu Vivianiho a vrchaře Juliana Alaphilippa, načež mocně přispěl i k Alaphilippovu triumfu na prvním Monumentu sezony Milán - San Remo.

Italský závod chtěl Štybar původně vypustit, aby se lépe připravil na další belgické kostky. „Nakonec mě ale tým na San Remo nominoval a myslím, že jsem těch 291 kilometrů vcelku dobře vstřebal,“ hlásil.

V pátek potom kraloval v klání, jež je svým profilem považováno za generálku na další z Monumentů - závod Kolem Flander.

Česká vítězství v seriálu World Tour ZDENĚK ŠTYBAR (10) Etapové závody - celkově:

Eneco Tour 2013 Klasiky:

Omloop Het Nieuwsblad 2019

E3 BinckBank Classic 2019 Etapy - Grand Tour:

1x Tour de France 2015

1x Vuelta a Espaňa 2013 Etapy - další závody World Tour:

1x Kolem Polska 2012

2x Eneco Tour 2013

1x Eneco Tour 2014

1x Tirreno-Adriatico 2016 ROMAN KREUZIGER (7) Etapové závody - celkově:

Kolem Švýcarska 2008

Kolem Romandie 2009 Klasiky:

Classica San Sebastian 2009

Amstel Gold Race 2013 Etapy - Grand Tour:

Giro d’Italia 2012 Etapy - další závody World Tour:

1x Kolem Švýcarska 2008

1x Kolem Romandie 2009 LEOPOLD KÖNIG (1) Etapy - Grand Tour:

1x Vuelta a Espaňa 2013 PETR VAKOČ (1) Etapy - World Tour:

1x Kolem Polska 2014 Pozn.: Seriál World Tour (dříve Pro Tour) se jezdí od roku 2005.

Ty budou se svými 267 kilometry ještě o hodinu a půl v sedle delší než byl 204 kilometrový podnik E3 BinckBank Classic. Ovšem Štybarův sportovní ředitel Tom Steels upozornil: „E3 je jedním z nejbrutálnějších závodů roku, protože kopce tu přicházejí velmi rychle po sobě, což činí profil mimořádně obtížným.“

Každý rok mám na klasikách víc zkušeností

Loni slavil double E3 - Flandry tehdejší Štybarův týmový kolega Niki Terpstra. Ten po sezoně odešel do stáje Direct Energie a v cíli „é trojky“ jej klasifikovali na patnácté příčce.

Někteří reportéři se pak na tiskové konferenci českého cyklisty vyptávali, zda má pocit, že v Qucik-Stepu zaplnil „vítěznou díru“ po Terpstrovi.

„Díky za to, že mě přirovnáváte k Nikimu,“ zasmál se Štybar. „Ale nelze tímto způsobem srovnávat jednoho jezdce s druhým. Já to tak nevidím. Nikdy mě nenapadlo, že zaplňuji Nikiho místo, protože jsme dva odlišné typy cyklistů. Oba jsme vyhráli E3, ale nemyslím si, že jsme stejní jezdci.“

Je to sedmá sezona, kdy Štybar sbírá zkušenosti na jarních klasikách.

„Největší změnou je pro mě, že na nich mám s každým dalším rokem víc zkušeností. Nyní vím přesně, kde musím bojovat o pozici na špici a kde mohu jet na 200. pozici v balíku. Což pak může způsobit rozdíl i v koncovce závodu.“

V roce 2014 slavil vítězství na E3 Harelbeke rovněž Peter Sagan. V pátek však Slovák neudržel za Paterbergem tempo se Štybarovou skupinou.

Později trojnásobný mistr světa přiznal, že jeho nohy byly poněkud unavené a zároveň měl technické problémy s přehazovačkou.

„Po posledním bufetu na trati mi něco zasáhlo přehazovačku,“ říkal Sagan. „Nevím, co to přesně bylo (hovořilo se o bidonu), ale nefungovala tak, jak měla. S tím problémem jsem jel zhruba 10 kilometrů, než mi mechanik pomohl. Potom už bylo pozdě, abych dotáhl ztrátu na první skupinu.“

Zatímco Sagan řeší, že ještě nemá stoprocentní klasikářskou formu, jeho český protivník se naopak nabil v Harelbeke sebevědomím.

Prestižní cyklistický server cyclingnews.com po jeho představení na E3 tvrdí: „Nyní je Štybar největším favoritem Kolem Flander.“

Stresuje jej to? Právě naopak.

„Užívám si to. Proč ne? Taková pozice se vám nepoštěstí každý rok. Provedl jsem kdysi velký krok z cyklokrosu na silnici, abych se do této situace dostal a abych dosahoval takových výsledků jako letos. Takže teď si to vše, co se děje okolo mě, opravdu mohu užívat.“

Než za týden v neděli nadejde čas Flander, představí se ještě v neděli na trati další worldtourové klasiky Gent - Wevelgem. Ta v minulosti často vrcholila i hromadnými spurty velkých skupin a souboji sprinterů. Ale jindy dokázaly silný vítr, dlážděná stoupání i útoky hvězd rozdělit peloton do mnoha malých skupinek a v cíli naopak kralovali klasikáři.

Štybar zde byl loni osmý, slavil Peter Sagan.

Sprinterským trumfem Quick-Stepu bude pro letošní Gent - Wevelgem italský rychlík Elia Viviani. Ovšem pokud neudrží krok a dojde na klasikářský scénář, budou na řadě opět Štybar a Belgičané Philippe Gilbert a Yves Lampaert, aby v roli lídrů uhráli pro svoji stáj co nejlepší výsledek. Bob Jungels má tentokrát volno.

Štybar si současně může v neděli upevnit i svoji pozici v pořadí letošního ročníku World Tour. V tom je aktuálně třetí za týmovým kolegou Julianem Alaphilippem a Slovincem Primožem Rogličem.

Tak vysoko ještě v průběžném pořadí World Tour nikdy žádný Čech nebyl.

Stejně jako dosud nikdy žádný Čech nevyhrál jeden z pěti klasikářských Monumentů.

Změní to Štybar ve Flandrech nebo na Paříž-Roubaix?