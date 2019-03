Štybar před další klasikou: Gent? Závod, který vítr dokáže rychle roztrhat

Scénář, jaký jste si před sezonou vysnil, se zatím naplňuje?

Ano, tak bych to vystihl. Vítězství na Omloopu a E3 Harelbeke byla pro mě naplněním práce, kterou jsem vykonal před sezonou, ale i v minulých letech. Vše to směřovalo k tomu, abych vyhrál některou z klasik. Což se mi povedlo, takže si to teď celkem užívám.

Po pátečním vítězství jste tvrdil, že si užíváte i roli favorita závodu Kolem Flander. Nehrozí, že by toho zájmu o vaši osobu mohlo být až příliš?

Zatím to moc neřeším. V sobotu byl celkem klid a věřím, že i v týdnu před Flandrami to takové bude. Tým má tyhle věci celkem pod kontrolou.

Vždy jste byli stájí mnoha lídrů, často i čtyř na závod. Ale přesto: řekl jste si současnými výsledky o takovou pozici v týmu, že pokud se na Flandrech ocitnete v rovnocenné výchozí pozici s některým z dalších lídrů Quick-Stepu, důvěra týmu ve vás bude větší než dřív?

Možná jo. Věřím, že teď by to mohlo fungovat tak, že tým mě nechá čekat, až se budou zvedat a útočit ti největší favorité závodu. I když samozřejmě nikdy najisto nevíte, kdy nastává ten správný moment.

Právě, na klasikách v minulosti docházelo ke klíčovým útokům i 90 kilometrů před cílem.

Přesně tak. Je to vždy víc o tom mít oči otevřené a co nejlépe číst závod, než spoléhat na nějakou týmovou pozici. Protože jakmile budeme muset začít sjíždět útok někoho před námi a dostaneme se tím do defenzivy, bude to špatně.

V minulosti jste byl občas pro týmové zájmy obětován. Naopak letos dokážete i těžit ze síly sestavy Quick-Stepu, tak jako v pátek z práce Boba Jungelse?

V pátek to vyšlo perfektně na mě. Samozřejmě, když se dělila ta naše skupina pronásledovatelů, bylo to dost o nohách a já byl rád, že jsem tehdy s nejlepšími vydržel. Následující scénář byl pro mě ideální. Bob Jungels jel před námi a já tím pádem nemusel v naší skupině spolupracovat na tahání tempa. Ačkoliv na druhou stranu bych možná v tu chvíli i docela rád spolupracoval a taky jim střídal, protože pak bych si toho vítězství vážil ještě víc.

V letošních klasikách máte z vašeho týmu vy a Julian Alaphilippe po dvou vítězstvích, navíc také Bob Jungels vyhrál Kuurne-Brusel-Kuurne (závod Europe Tour). Naopak loňští vítězové Philippe Gilbert a Yves Lampaert letos v tomto směru zaostávají. Cítíte z nich určité napětí, že už by chtěli vyhrát také oni?

Ani bych neřekl. Prostě to letos takhle vychází.

Nemohou být u Gilberta znát i přibývající léta? Letos mu bude sedmatřicet.

To si nemyslím. Těžko říct. Občas máte rok, že jste opakovaně na správném místě ve správnou chvíli, což je při těchto závodech kruciální. V pátek, když se na Paterbergu dělila skupina, byli jsme s Philippem v podstatě vedle sebe, ještě 100 metrů před nájezdem na Paterberg. Ale když jsme na něj najížděli, já tam najel první a Gilbert desátý. V tu chvíli ztratil kontakt s mojí budoucí skupinou. Naopak před dvěma lety by tam ve správný moment byl. Na těchhle závodech musíte vědět, na kterém kopci je zapotřebí najíždět mezi nejlepšími třemi a na který můžete vjet padesátý. Jde o velký poziční boj. Přičemž držet si tu pozici je o nohách. Ty kopce nejsou extrémně těžké, závod je spíše o jejich frekvenci a hlavně o těch nájezdech do nich. Tam se odehrává největší boj a držet si pozici vás stojí největší síly.

Jak rychle se vyklepává z těla únava ze závodu E3 Harelbeke? Není to sice 260 kilometrů jako Kolem Flander, ale „jen“ 204, před startem na Gent-Vewelgem však máte na regeneraci jen jeden den.

Abych se přiznal, já byl v pátek po závodě celkem v klidu, asi i proto, že se na prvních 100 kilometrech zase tolik nezávodilo. Neřekl bych, že mě ten závod popravil. To je důležité jak kvůli téhle neděli, tak kvůli dalšímu týdnu a Flandrům.

Byli jste se v sobotu s týmem vyjet?

Jo, asi na hodinku. Také jsme navštívili prodejnu BMW, odkud pochází náš sponzor. Je kousek od našeho hotelu, tak jsme se tam zastavili.

Gent-Wevelgem Kdo také startuje Bora: Sagan, Ackermann

Deceuninck - Quick Step: Viviani, ŠTYBAR, Lampaert, Gilbert, Jakobsen

Lotto Soudal: Benoot, Keukeleire

AG2R: Naesen, Dillier

Astana: Cort-Nielsen

Bahrain Merida: Colbrelli, Mohorič

CCC: Van Avermaet, Schär

Education First: Bettiol, Modolo

Groupama - FDJ: Démare, Küng

Mitchelton-Scott: Trentin, Mezgec

Movistar: Roelandts, Sütterlin

Dimension Data: Boasson Hagen, Valgren, Nizzolo

Jumbo-Visma: Van Aert, van Poppel

Kaťuša: Debusschere, Kuzněcov

Sky: Moscon, Stannard, Rowe, Ganna

Sunweb: Kragh Andersen

Trek: Degenkolb, Stuyven

Emirates: Gaviria, Kristoff, Marcato

Corendon - Circus: van der Poel

Direct Energie: Terpstra

Roompot - Charles: Boom

V jakém duchu nyní přistupujete k nedělnímu startu na Gent-Wevelgem? Jde o nevyzpytatelnou klasiku, často se rozhoduje v hromadném spurtu, ale jindy si to v ní rozdávají i ryzí klasikáři.

Záleží, jak moc fouká. A v neděli má vítr foukat čtyři až pět Beaufortů (= až 39 km/h), navíc na úvodních skoro 200 kilometrů je hlášený boční vítr. Je možné, že se bude závod dělit už po prvních 50 kilometrech.

Vy osobně jste už při vašich startech na Gent-Wevelgem zažil i tak silný vichr, který sfoukával jezdce z trati do příkopu.

Doufám, že až takhle moc foukat nebude, ale foukat rozhodně má. Tenhle závod je tím pověstný, že vítr ho dokáže roztrhat. Proto je tak těžký. Navíc je to tentokrát 250 kilometrů. Půjde o dobrý test na Flandry i co se týče délky a intenzity závodu.

Máte strategii týmu nastavenou tak, že pokud se udrží v popředí Elia Viviani, spurt pojedete na něj, zatímco v opačném případě byste mohli do hry o vítězství vstoupit i vy ostatní z lídrů Quick-Stepu?

Předpokládám, že takhle to bude a rozhodneme se až na Kemmelbergu (poslední stoupání 34 km před cílem), pokud tam Elia bude, jestli pojedeme na spurt, nebo ne.

Kam vlastně ve vaší hierarchii klasik tento závod patří?

Já si k němu nikdy nevytvořil nějaký zvláštní vztah, asi i proto, že se často rozhodovalo v hromadném spurtu, nebo i proto, že po E3 Harelbeke jsem býval často tak trochu vypnutý. E3 jsou pro mě malé Flandry, tam se pořád bojuje, bojuje a bojuje o pozici. Pak přijedete na Gent-Wevelgem, kde je najednou o dost víc spurterů a spurterské týmy se snaží udržet peloton tak, aby došlo na hromadný dojezd. Je to trochu jiný styl závodění, a tím pádem i jiné nastavení. Ale samozřejmě, je to velká klasika. Byl bych rád, kdyby se mi zase povedl dobrý výsledek.

Loni jste tu byl osmý.

Což nebylo špatné, i když bohužel u nás tým počítá jen vítězství.

Ani světové žebříčky a dlouhodobé seriály cyklisté a týmy zdaleka neřeší tak vážně jako například tenisté či jiné sporty. Ale přece jen, jste nyní třetí v pořadí letošní World Tour, za Julianem Alaphilippem a Primožem Rogličem. Takhle vysoko nikdy žádný Čech nebyl. Je příjemné vidět se takhle vysoko, že?

Ještě jsem pořadí detailně nestudoval, ale dnes jsem se dozvěděl, že jsem třetí ve World Tour, a to mě těší. Myslím, že jsem těch bodů mohl posbírat i víc. Kdybych jel San Remo na sebe, tak věřím, že bych ho v první skupině mohl dojet taky. Stejně tak i na Tirrenu jsem mohl nějaké bodíky získat. Jenže jak říkám, u nás se závody vždy řeší tak, aby vyhrál tým. Každopádně ta má současná pozice v žebříčku mi rozhodně dělá radost a v nejbližších závodech se mé bodové konto budu snažit co nejvíc rozšířit.

Podle dosavadních informací vynecháte středeční klasiku Dwars door Vlaanderen, tedy poslední worldtourovou klasiku před Monumentem Kolem Flander. V minulosti jste Dwars jezdil. To bylo vaše přání letos zde nestartovat? Nebo tak rozhodl tým?

Šlo o mé přání. Loni jsem jel kombinaci E3 Harelbeke - Gent - Dwars door Vlaanderen - Flandry - Scheldeprijs - Roubaix. Tentokrát nechci jet všechno, protože je to až zbytečné vystřílení sil. Radši přijedu do Flander víc odpočatý. Loni bylo navíc na Dwars door Vlaanderen špatné počasí, pršelo, měli jsme jen čtyři stupně. Myslím, že mě to stálo lepší výsledek na Flandrech, čehož se chci letos vyvarovat. Zvlášť v mé současné pozici je lepší Dwars vynechat.

Stejně tak potom před Paříž - Roubaix vypustíte i sprinterský Scheldeprijs (Europe Tour), kde jste loni startoval v roli pomocníka?

Nemám ho v plánu. Může se to ještě změnit, ale momentálně se Schledeprijs nepočítám. Někdy je lepší dát si dobrý trénink než špatný závod.

Naopak se startem na Lutych - Bastogne - Lutych, ardenské klasice a čtvrtém Monumentu sezony, opět jednou počítáte?

Chtěl bych tam být, ale rozhodneme se definitivně až po Roubaix. Momentálně nosím Lutych v hlavě. Uvidíme, jestli to je dobrý nápad, nebo ne.