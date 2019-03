Útočil, rval se a byl odměněn. Štybar ovládl Omloop Het Nieuwsblad

Podle sázkových kanceláří patřil mezi největší favority.

Když jste se ale zeptali odborníků ze serveru Cyclingnews, ti ho nezařadili ani mezi 12 jmen, která je potřeba na sobotním Omloopu sledovat.

Přitom bylo.

Štybar už minulý týden na portugalském etapovém závodu Kolem Algarve potvrdil, že má fantastickou formu.

Výhrou v poslední páté etapě tehdy korunoval celkově šestou příčku.

Byla to pro něj ideální příprava pro první vrchol sezony.

„A Omloop mám rád, bývám tam v dobré formě, ale ještě nikdy se mi tam nepovedlo uspět. Teď vím, že forma je dobrá, tak se pokusím,“ prohlašoval český cyklista před startem.

Pokoušel se už skoro od poloviny závodu.

Když se 85 kilometrů před cílem vytvořila 20členná silná skupina, nechyběl v ní.

Nechyběl ani v té další a ani v té další. Hlavně díky své aktivitě se český cyklista objevil v pětičlenné skupině spolu s olympijským šampionem Gregem van Avermaetem, Kazachem Alexejem Lucenkem a dvěma Belgičany – Dylanem Teunsem a Timem Wellensem.



Spolu si na posledních dvou tvrdých kopcích po kostkách vytvořili až půlminutový náskok, který si hýčkali v posledních 13 kilometrech.

Tři kilometry před cílem zaútočil nejprve Wellens, kterého pokryl van Avermaet. Hned v tu chvíli ale přišla Štybarova chvíle.

Tolikrát mu bylo v minulosti vyčítáno, že nezvolil nejlepší taktiku. Že útočil v momentě, kdy neměl. Že nedokázal vystihnout moment, kdy zaútočit sám.

Teď se to všechno sešlo.

Na Štybarův nástup 2,5 kilometru před cílem chvíli nikdo nereagoval a Čech měl rázem k dobru 100 metrů. Pak 200, 300…

Jeho čtyři konkurenti už neměli sílu na protiútok, už ani nespolupracovali.

A tak Štybar už 200 metrů před páskou zapumpoval pěstí. Pak s rukama nad hlavou projel cílem jako vítěz Omloop Het Nieuwsblad.

First rider in history to win atop Malhao and Omloop in the same season? #OHN19 pic.twitter.com/Nd8HtfUaru — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 2, 2019

Získal své první velké vítězství na kostkové klasice série World Tour.



Na druhém místě dojel van Avermaet, třetí skončil Wellens.

Jaro je tu

Právě teď a tady začíná jaro.

Omloop Het Nieuwsblad – první opravdový test nejlepších klasikářů světa. První zápolení s větrem, bídným počasím a nepříjemnými kostkami.

Už o půl dvanácté se cyklisté sešli na Kuipkeho velodromu v Ghentu, odkud o 20 minut později vyrazili na 200kilometrovou náročnou pouť se 13 hellingeny – tedy krátkými a prudkými stoupáními, z nichž některé vedly po kostkách.

Krátce po startu vyrazila vpřed čtveřice Roy Jans, Tom Wirtgen, Alex Howes a Tom Devriendt, která si v průběhu dne vytvořila až 14minutový náskok.

Nic to ale neznamenalo, ve druhé polovině závodu začal náskok kvarteta razantně padat.

Už 85 kilometrů před cílem se děly věci. Při jednom z nenápadných zvýšení tempa na kostkovém úseku Leberg se od pelotonu oddělila 21členná skupina i se Zdeňkem Štybarem, která začala stíhat vedoucí čtveřici.

Po dvaceti kilometrech ale byla dojeta.

A po dalších patnácti kilometrech byl dojet i Devriendt – tedy poslední muž z úniku.

Došlo k několika útokům velkých favoritů. Odjet zkoušeli Gilbert, van Aert, van Avermaet i další, ale až po Molenbergu se vytvořila přibližně 20členná skupina s van Avermaetem, Trentinem, ale také se Štybarem.

Chyběl v ní Sep Vanmarcke, Philippe Gilbert nebo Niki Terpstra.

Naopak skvěle jel Štybar. Reagoval na všechny nástupy a když upadl Tiesj Benoot a rozdělil vedoucí skupinu, on zůstal v čele. Spolu s ním dalších pět lidí, včetně van Avermaeta, Tima Wellense, Daniela Osse, Alexeje Lucenka a Dylana Teunse.

Do cíle zbývalo 30 kilometrů a šestka měla k dobru 15 vteřin.

Při výstupu na ikonický vrchol ke kapličce Kapelmuur útočili Štybar i van Avermaet, ale zbavili se jen Osse.

V čele jich zůstalo pět.



Zbýval poslední kopec dne – prudký Bosberg, ale ani ten i přes mohutný útok van Avermaeta v přední skupině změnu nepřinesl.

Vedoucí kvintet tak zůstával pospolu a před sebou měl třináct vesměs rovinatých kilometrů a 35 sekund na další skupinu k dobru.

A to mu stačilo. Tři kilometry před cílem se tak začalo taktizovat a útočit. Na Wellensův nástup ještě reagovali všichni.



Na ten Štybarův už nikdo.