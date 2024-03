Milan ovládl čtvrtou etapu na Tirreno-Adriatico, dostal se do čela pořadí

Milan porazil ve finiši o centimetry Belgičana Jaspera Philipsena, který byl nejrychlejší ve druhé etapě. Třiadvacetiletý Ital vybojoval sedmé profesionální prvenství a třetí ve WorldTour.

Na premiérový úspěch mezi cyklistickou elitou útočil Nor Jonas Abrahamsen, který strávil přes 200 kilometrů v úniku a vydržel v něm až do poslední chvíle. Spurtující peloton ho dostihl zhruba 100 metrů před cílem. Osmadvacetiletý jezdec skončil sedmý.

Jonathan Milan jde do vedení v závodě Tirreno-Adriatico.

Milan se modrému trikotu lídra blížil den po dni. Závod začal třetím místem v časovce, po druhém místě v třetí etapě poskočil za Ayusa a nyní ho předstihl.

„Od rána jsem hrozně moc chtěl vyhrát a společně jsme to dokázali. Není to jen moje vítězství, ale týmové,“ řekl člen stáje Lidl-Trek.

„Nebyl to jednoduchý den, v kopci jsem měl defekt a bylo náročné se vrátit do pelotonu. Kluci mi pomohli, jak to jen šlo. Dotáhli mě až do konce, byli neuvěřitelní. Dojezd byl hodně těsný,“ prohlásil Milan.