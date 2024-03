Třetí etapu Tirrena vyhrál Bauhaus, Philipsen těsně před spurtem upadl

Kvůli pádu v poslední zatáčce před cílem přišel o možnost zabojovat o další úspěch vítěz úterní druhé etapy Belgičan Jasper Philipsen.

Bauhaus vyhrál jednu etapu na Tirrenu už předloni. Ve WorldTour si připsal sedmý triumf.

Celkově dál vede Španěl Juan Ayuso. Do průběžného pořadí by měla promluvit čtvrteční etapa, během které cyklisté absolvují i náročné stoupání do výšky přes 1500 metrů nad mořem.