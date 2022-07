Cink se vrátil do SP bikerů, v Andoře dojel 38. Opět vyhrál Braidot

Závod SP horských kol ve Vallnordu cross country Muži: 1. Braidot (It.) 1:15:31, 2. Valero (Šp.) -10, 3. Schurter (Švýc.) -27, 4. Dascalu (Rum.) -38, 5. Sarrou (Fr.) -50, 6. Albin (Švýc.) -1:07, ...38. Cink -5:33, 48. Škarnitzl -6:54, 61. Kobes -9:05, 83. Vastl (všichni ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP: 1. Schurter 1342, 2. Dascalu 1082, 3. Hatherly (JAR) 1063, ...22. Cink 452, 84. Škarnitzl 28, 91. Kobes 20, 103. Vastl 10. Ženy: 1. Terpstraová (Niz.) 1:15:21, 2. Mitterwallnerová (Rak.) -57, 3. Forchiniová (Švýc.) -1:34, 4. Stiggerová (Rak.) -1:43, 5. Bohéová (Dán.) -1:49, 6. Loivová (Est.) -1:57, ...37. Czeczinkarová -9:15, 44. Čábelická (obě ČR) -12:13.

Průběžné pořadí SP: 1. McConnellová (Austr.) 1317, 2. Terpstraová 1205, 3. Lecomteová (Fr.) 1204, ...44. Čábelická 211, 50. Czeczinkarová 177, 52. Tvarůžková (ČR) 163. Muži do 23 let: 1. Woods (Kan.) 1:04:14, ...15. Sáska -3:09, 24. Zatloukal -3:59, 33. Konečný -5:28, 81. Vlasatý (všichni ČR) -12:45.

Průběžné pořadí SP: 1. Vidaurre (Chile) 680, ...23. Sáska 179, 31. Zatloukal 151, 68. Konečný 43. Ženy do 23 let: 1. Burquierová (Fr.) 1:01:14, ...26. Šafářová (ČR) -8:41.

Průběžné pořadí SP: 1. Burquierová 700, ...28. Šafářová 133, 35. Holubová 118, 60. Bedrníková 49, 85. Novotná 24, 107. Vaverková (všechny ČR) 2.