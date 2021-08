Kdo je náš lídr? Hádejte. Tým Ineos zkouší hrát poker i na Vueltě

Ale úhel pohledu ve formaci Ineos Grenadiers je jiný. Protože laťka, kterou si nastavili v letech, kdy nekompromisně dirigovali dění na Tour, leží nebetyčně vysoko.

A také proto, že s mimořádným rozpočtem 50 milionů eur vyčnívají nad všechny ostatní stáje.

Rozebírá se tudíž, že letos na Tour selhala snaha Ineosu o určování tempa a že tam Carapazova ztráta 7:03 minuty na vítězného Pogačara byla vlastně propastná.

ŽLUTÝ MUŽ S INEOSEM V ZÁDECH. Tadej Pogačar před rivaly z Ineosu na Tour de France. Jeho dominance byla totální.

Někdejší ikona stáje Chris Froome je za zenitem a pryč.

Geraintu Thomasovi končí smlouva a tým už sdělil, že ve stávající podobě nebude obnovena.

Na roční plat 3,5 milionu eur nebyly Velšanovy výkony v posledních dvou letech odpovídající. Navíc je mu 35 let. Spekulovalo se o zájmu stájí Trek a Cofidis, ty to však dementovaly. Plat, který pobíral v Ineosu, mu nikde nedorovnají. Ale jinde by se na rozdíl od britské stáje ještě mohl stát lídrem pro velké závody.

A propos pozice lídra.

V tomto směru pozorujeme u Ineosu největší změnu. Jejich někdejší závodění ve stylu „všichni na jednoho“ se změnilo na strategii „máme spoustu karet, počkejte si, s jakými budeme hrát“.

Na Tour nefungovala. Tři ze čtyř karet se natrhly při hromadných pádech v úvodu závodu. Přesto taktiku mnoha lídrů vyhlásili i nyní na Vueltě.

Egan Bernal, Richard Carapaz a Adam Yates. Tak představil Ineos ve Španělsku triumvirát svých hvězd. „O pozici finálního lídra rozhodne až trať,“ řekl sportovní ředitel Matteo Tossato.

Egan Bernal vzbuzoval ještě předloni dojem, že on bude v nejbližších sezonách jasnou jedničkou stáje, kde podepsal smlouvu až do konce sezony 2023. Jenže přišlo zranění zad, o kterém i před Vueltou prohlásil: „Bude mě ještě dlouho provázet. S tím jsem se musel smířit.“

Triumfem na Giru nabral ztracenou sebedůvěru. Ale pak mu onemocnění covidem rozbouralo přípravu. „Pár týdnů jsem nemohl trénovat. Nebylo to ideální,“ vypráví.

V RŮŽOVÉ. Kolumbijský cyklista Egan Bernal a jeho květnový triumf na Giru.

Červen a většinu července trávil doma v Kolumbii, než absolvoval přípravné starty v San Sebastianu a Kolem Burgosu. Nezklamal, ani neohromil. Ale to ani před Girem.

Jeho přítel a někdejší tréninkový partner Oscar Sevilla v rozhovoru pro kolumbijský rozhlas naznačil, že Bernalova strategie na Vueltě bude postavena na snaze maximálně omezit ztráty v úvodních dvou týdnech s ohledem na vydatné menu těžkých horských etap ve třetím týdnu.

Musí zároveň počítat i s tím, že favorit Primož Roglič na něj získá čas v závěrečné dlouhé časovce do Santiaga de Compostela.

A navíc: „Poprvé jedu dvě Grand Tour v jednom roce,“ připomíná. „Nevím, jak mé tělo zareaguje. Pokusím se Vueltu zvládnout. A jestli bude šance, tak ji i vyhrát.“

Egan Bernal před startem Vuelty.

Šéfové Ineosu chtějí mít rozhodně i další volby.

„Kdo je u vás hlavním lídrem?“ zeptal se novinář na tiskové konferenci Bernala.

„Dobrá otázka,“ odvětil Kolumbijec.

Jinými slovy: To bychom sami rádi věděli.

Richard Carapaz má v nohách Tour a zlaté olympijské vzepětí. V pondělí odpadal na prvním horském dojezdu Picón Blanco. Paradoxně ve chvíli, kdy v čele skupiny navyšoval tempo a útočil třetí z triumvirátu Adam Yates.

Na strmých pasážích působil Yates z tria Ineosu nejsilněji. „Na Vueltu se připravuje už dlouho a chce ji zajet dobře,“ dává Bernal najevo, že se s ním v interním souboji o vůdčí pozici musí počítat.

I když Brit po pádu v závěru nedělní 2. etapy ztratil 31 sekund, dostal tudíž po pondělním silném představení od reportéra Eurosportu otázku: „Jste nyní (prvním) lídrem Ineosu?“

„Nemyslím si,“ odpověděl. „V neděli jsem byl kvůli mé ztrátě po tom hloupém pádu dost zklamaný. V pondělí jsem chtěl něco najet zpátky, ale silný protivítr mi to znemožňoval. Budeme hrát s kartami, které máme. Každopádně jsem stále ve hře.“

Bernal, jenž se v pondělí držel Rogliče, si teď z Ineosu stojí celkově nejlépe, na 9. místě pořadí zaostává o 57 sekund za červeným Reinem Taaramäem a půl minuty za třetím Rogličem.

Yates je 24 sekund za Bernalem, zato celkově šestadvacátý Carapaz na oba ztratil minutu a navrch dostal penalizaci 20 sekund za občerstvování mimo povolenou zónu.

Zdá se, že jeden zub trojzubce byl na Picón Blanco otupen.

Ovšem ještě ne zlomen. „Pro rok 2021 mám splněno,“ řekl Carapaz. Vzápětí dodal: „Vždy však myslím na vítězství, ať se děje cokoliv. Poslední týden bude tak náročný, že rozhodne aktuální síla.“

FAVORIT A VYZYVATEL. Primož Roglič (ještě v červeném) ve 3. etapě před Adamem Yatesem.

Adam Yates v posledním týdnu Vuelty 2018 pomáhal v dresu týmu Mitchelton k titulu bratru Simonovi. V barvách Ineosu teď tvrdí: „Díky většímu počtu lídrů můžeme vyzkoušet různé taktiky. Nemyslím, že mnoho týmů bude mít ve třetím týdnu takové možnosti.“