ONLINE: Vuelta znovu vyzývá sprintery. Ujíždí trojice závodníků

Čtvrtá etapa Vuelty se podobně jako ta druhá obejde bez kategorizovaného kopce. Na rozdíl od první rovinaté zkoušky se ale pojede na výrazně zvlněnějším terénu.

Na 101. kilometru čeká závodníky sprinterská prémie, která kromě bodů nabízí i bonifikační sekundy do celkové klasifikace.

Sprinterům zkomplikuje dojezd nevyzpytatelný závěrečný kilometr, který stoupá se sklonem šest procent.

Čtvrtá etapa Vuelty 2021.

Vyvarovat se pádům a doufat, že poklidnou jízdu příliš nezkomplikuje očekávaný boční vítr. S takovou taktikou a tužbou dnes do etapy pravděpodobně vstoupí jezdci na celkové pořadí.



Z pondělního finiše na Picón Blanco si odváží suvenýr v podobě červeného dresu Estonec Rein Taaramäe, který by ho měl udržet, pokud se nestane nic neočekávaného, i po dnešní etapě.

Neočekávané se ale občas stává.

Dokladem je i druhá etapa letošní Vuelty… Hromadný pád čtyři kilometry před cílem zdržel například Adama Yatese (Ineos) a Hugha Carthyho (EF Education-Nippo), kteří ztratili přes půl minuty. Na pozoru je potřeba být pořád, obzvlášť před ochrannou zónou tří kilometrů.

Zmíněná etapa naznačila i sílu jednotlivých sprinterů. Na rozdíl od Tour de France, kde se dalo jasně ukázat na dominanci týmového vláčku Deceunincku-Quick Step, šlo v závěrečných desítkách metrů druhé etapy Vuelty spíše o boj muže proti muži.

Silná se zdála spolupráce Mattea Trentina s Juanem Sebastiánem Molanem z týmu UAE Emirates. Kolumbijcův nástup ale přišel brzo a ostatní rychlíci se dostali před něho.

Ze svého druhého vítězství na Vueltě se v druhé etapě radoval Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), o půl kola druhý dojel Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

Jakobsen se v letošní sezoně vrací do profi pelotonu - a celkově k cyklistice - po hrozivém pádu loni v srpnu, po kterém byl dva dny v kómatu a podstoupil několik operací. Podaří se mu dnes ukořistit své třetí vítězství na Vueltě?



Sebevědomí má dost. „Myslím si, že můžu říct, že jsem zase v TOP 10 nejlepších sprinterů na světě,“ řekl Nizozemec.

Vše pro jeho triumf udělají i parťáci z týmu Josef Černý a Zdeněk Štybar. V první rovinaté etapě Černý odvedl velký kus práce při hlídání náskoku uprchlíků, i v závěrečných kilometrech pak pro Jakobsena prorážel vítr. V samotném závěru jeho úkol převzal spolu s dalšími Štybar.

Se zeleným dresem pro lídra bodovačky do závodu nastoupí Philipsen, stejný bodový zisk mají ale i Jakobsen a Alex Aranburu (Astana-Premier Tech). Právě poslední jmenovaný by mohl překvapit i dnes. V druhé etapě skončil ve spurtu na rovině pátý, dnešní dojezd do kopce mu bude vyhovovat ještě podstatně více.

Svoji kvalitu v krátkých kopcích bude chtít potvrdit například i Michael Matthews (BikeExchange), který skončil ve druhé etapě třetí.