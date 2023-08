ONLINE: První šance na Vueltě pro hromadný dojezd. Využijí ji sprinteři?

„Etapa pravděpodobně skončí hromadným dojezdem. V závěru trasy jsou sice dvě kategorizovaná stoupání, ale ta by neměla způsobit sprinterům velké potíže, protože jsou relativně jednoduchá a daleko od cíle,“ popisoval čtvrtou etapu spolutvůrce trasy Fernando Escartín.

Otázka je, o jakých sprinterech vlastně mluvil. Vuelta rychlým mužům pelotonu svým profilem tradičně příliš nepřeje, letošní ročník je ale extrémní, rovinatějších etap je velmi málo a jsou vměstnané mezi náročné horské. A tak se startovní pole v tomto roce mnoha velkými sprinterskými jmény pochlubit nemůže.

Jediný tým, který svou sestavu do Španělska postavil pro sprintera, je Alpecin-Deceuninck, který přivezl Kadena Grovese. Vítěz 5. etapy letošního Gira dorazil ve skvělé formě, vždyť v nedělní etapě do Barcelony finišoval na druhém místě, přestože v posledních kilometrech trčelo stoupání k pevnosti Montjuic a cílová rovinka vedla rovněž do kopce. Australan tak je hlavním favoritem na úterní vítězství.

Svou šanci chce využít také Bryan Coquard z týmu Cofidis. Francouz je stálicí hromadných dojezdů už několik let, vítězství v etapě na Grand Tour mu ale doposud chybí.

UAE sází na Juana Sebastiána Molana, DSM na dvojnásobného vítěze etapy na Giru Alberta Daineseho.

Předvést se mohou také Milan Menten (Lotto Dstny), Edward Theuns (Lidl-Trek), Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic), Iván García Cortina (Movistar) nebo Marijn van den Berg (EF).

A co cyklisty na 184 kilometrech z Andorry la Velly do Tarrangony čeká?

Na rozdíl od pondělí, kdy se celý den plynule stoupalo až na úpatí závěrečných horských stoupání, se v úterý celou etapu plynule klesá. Hlavní město Andorry leží ve výšce 798 m. n. m. a Tarragona leží na pobřeží Baleárského moře, cyklisty tak čeká celkem příjemné svezení.

Samozřejmě by to nebyla Vuelta, kdyby trasa nevedla alespoň přes nějaké kopce. V úterý to je 130 kilometrů před cílem Aldo de Belltall a hned po něm následuje Coll de Lilla. Zbývajících třicet kilometrů se už jen klesá.

Takovou příležitost by neměli sprinteři promeškat.

