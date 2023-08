Ten třetí: Já a lídr? Díky, ne. O muži, který táhne Jumbo na Vueltě k rekordu

Na Giru byl výsostným pomocníkem Primože Rogliče, na Tour de France zase Jonase Vingegaarda.

Oběma pomohl k celkovému vítězství a jednoho z nich má nyní dotáhnout, aby i z třetí Grand Tour sezony nizozemská stáj odjela s titulem, což se ještě žádnému týmu dosud nepodařilo.

Už dnes ho proto bude dost možná potřeba. Peloton totiž po dvou propršených barcelonských etapách míří do Pyrenejí, kde čeká první horský dojezd: osmikilometrový a místy pěkně strmý Arinsal.

Kuss je muž, který zastane všechnu práci. Je potřeba v horách očesat peloton a připravit půdu pro útok lídrů? Není problém, nasadí vyhlášenou pokerovou tvář a rozjede takové tempo, že se udrží jen ti nejlepší.

Je potřeba hlídat nástupy soupeřů? I to je úkol pro něj.

Anebo jen Roglič a spol. žádají chvilku prostoru k odpočinku, než budou odpovídat na dotazy novinářů? Nevadí, i tohle zvládne – tak jako po úvodní barcelonské časovce.

Ne nadarmo na internetu koluje obrázek, že jednotlivé týmy mají ve svých sestavách lídry, sprintery, jezdce na úniky či domestiky. A pak je tu Kuss, úplně jiná kategorie.

„Je jeden z nejlepších vrchařů planety a náš superdůležitý pomocník,“ měl jasno Vingegaard na tiskové konferenci před startem španělské Grand Tour.

A vedle sedící Roglič ještě přisadil: „Podívejte se na statistiky. Kdo chce vyhrát, musí mít po svém boku Seppa.“

Promož Roglič při prezentaci stáje Jumbo Visma před letošní Vueltou.

Při další otázce na avizovanou dvojici lídrů Jumba pak Slovinec dokonce Američana zmínil jako potenciální třetí možnost. „A co když Vueltu vyhraje nakonec on? Formu na to má,“ smál se.

Ano, už dlouho se o něčem takovém hovoří. Když tento osmadvacetiletý chlapík v horách dokáže odpárat skoro všechny soupeře, proč by nemohl jezdit na sebe?

Protože sám nechce.

K jízdě na celkové pořadí nepotřebujete jen silné nohy, ale i správně nastavenou hlavu. Jde o obrovský tlak. Po celý závod si nesmíte dovolit vypnout, musíte být pořád ve střehu, vždyť každá sebemenší chyba vás stojí drahocenné sekundy.

„A třeba třetí týden Grand Tour už je víceméně jen o hlavě,“ povídal velezkušený Geraint Thomas z Ineosu. „Jste unavení, spousta lidí je na limitu. Je snadné udělat chybu, ti mentálně silní ale zároveň mohou spoustu získat.“

Kuss na to podle sebe nemá povahu. „Pro mě je nejdůležitější být uvolněný. Nemám rád, když se věci zbytečně překombinovávají,“ povídá.

Samozřejmě že si roli prvního muže týmu v minulosti několikrát vyzkoušel. Třeba v roce 2021 na něj vedení Jumba tlačilo, ať jí dá šanci. Jenže mu nesedla. Výsledky se nedostavovaly, zbytečně se trápil, tolik mu nešly ani časovky.

„Největší úspěchy jsem měl v situacích, které jen tak vyplynuly,“ připomíná třeba etapové triumfy na Vueltě 2019 a Tour 2021.

Cyklisté v ulicích Barcelony během týmové časovky na Vueltě

V obou případech vyhrál, když si coby pomocník Rogliče skočil bez větší pozornosti do úniků, z nichž pak všem odjel daleko před páskou.

„Tahle role mi sedí,“ říká. „Není to tak, že bych se pozice týmového lídra do budoucna vzdával úplně, ale už na sebe nevyvíjím velký tlak.“

I vedení Jumba si vyhodnotilo, že na něj nebude zbytečně tlačit. „Vžil se do role našeho nejdůležitějšího pomocníka. Je vidět, že mu sedí víc,“ říkal v zimě ředitel Merijn Zeeman.

I tak je jednou z nejceněnějších postav pelotonu.