Pády, připínáčky na silnici i prosba o video. O Vueltě plné podivností

Když ředitel Javier Guillén slavnostně zahajoval Vueltu, prohlásil: „Je před námi velkolepá cyklistická show“.

Ano, třeba útok a následné tříapůlkilometrové sólo Dána Andrease Krona, po kterém triumf věnoval nedávno zesnulému parťákovi z Lotta Tijlu De Deckerovi, takové prvky skutečně splňovalo.

Jenže spíš než sportovní výkony se i po druhé etapě řeší jiné věci. Déšť, tma, pády, chaos, bizarnosti.

Přitom první dva díly, které vedly kolem nejznámějším památek Barcelony, skutečně slibovaly přenádhernou podívanou. Sagrada Família, Zpívající fontána, v neděli dojezd na kopec Montjüic a k olympijskému stadionu.

Problém ale byl, že v zahajovací týmové časovce nic vidět nebylo, protože obloha kvůli husté průtrži mračen potemněla víc než organizátoři při naplánovaném pozdním startu počítali. A neděle?

Ta v tomto duchu pokračovala

Další den v ráji

Už se sice jelo za světla, jenže zase dlouho nebylo jasné, jak to bude s časem, který se jezdcům započítá do celkové klasifikace.

Andreas Kron vítězí ve druhé etapě Vuelty

Bude bod pro jeho určení v cíli? Tři kilometry před páskou na vrchařské prémii Montjüic? Anebo někdo jinde?

Situace se neustále měnila.

Při oficiálním startu v nedalekém letovisku Mataró opět hustě pršelo a předpověď výrazné zlepšení neslibovala. Ba naopak.

Jezdci proto kvůli dalšímu extrémnímu riziku pádů na kluzkých městských silnicích apelovali, ať cílová čára určí jen etapového vítěze a ať se stopky pro celkovou klasifikaci zastaví už mnohem dřív.

Organizátoři jim částečně vyhověli. Jenže místo, které nově určili jako klíčové pro započítání časů do celkové klasifikace, posunuli jen o 3,7 kilometru před pásku.

„Čímž prakticky nic nevyřešili,“ zlobil se Brit Geraint Thomas z Ineosu. Vždyť spousta zatáček, zúžení či kluzkého značení na silnici zůstávala. Karamboly hrozily dál.

„Další den v ráji,“ utrousil Belgičan Remco Evenepoel na startu ironicky. „Snažili jsme se, aby započítali časové rozdíly před nájezdem do nejrizikovějších míst, tedy 7,8 kilometru před cílem. Jenže se zdá, že nám ani po včerejšku nevyhoví.“

I proto s Dánem Jonasem Vingegaardem z Jumbo-Visma plánovali, že na posledních kilometrech budou přesvědčovat své kolegy, ať jedou opatrně, ať co nejvíce limitují riziko.

Belgický cyklista Remco Evenepoel na startu druhé deštivé etapy Vuelty.

„Je to asi jediný způsob jak přimět tuhle organizaci, aby nám naslouchala,“ vysvětloval lídr Quick-Stepu.

S touto vidinou se tedy cyklisté vydali na trať. Až později se dozvěděli, že vedení Vuelty jejich požadavku nakonec ustoupilo a místo, kde započítá čas do celkové klasifikace, posune už na 9 kilometrů před cílem.

„Dnes se rozhodli správně,“ říkal Španěl Juan Ayuso. „Kdybychom jeli na plný plyn až do cíle, vážně by to bylo zbytečně nebezpečné.“

Připínáčky na silnici

Ono už stačilo jen to, co se dělo i tak.

Mnoho jezdců se ocitlo na zemi, dokonce třeba i Slovinec Primož Roglič z Jumba. Ten se ale i díky tomu, že peloton zpomalil, stihl vrátit, Ital Lorenzo Milesi z DSM, muž v červeném dresu, ale takovou výsadu už neměl a s roztrhaným trikotem dojel do cíle sám.

To ale nebylo vše, podivností bylo víc.

Třeba server Cycling News informoval, že rozhodčím chyběly údaje, kteří jezdci vyjeli jako první na vrchařskou prémii na kopci Montjüic tak, aby mohli udělit bonifikační sekundy, které v celku nepochopitelně přes neutralizaci zůstaly.

Jak si poradili? Jednoduše, požádali fanoušky stojící poblíž ať jim ukážou videa z mobilů, které natočili.

O mnoho kilometrů dříve zase Španěl Juan Ayuso najel do připínáčků poházených po silnici a jako mnozí další musel měnit kolo a dotahovat se do balíku.

„Co si ten dotyčný chtěl dokázat? Chtěl nás zabít?“ soptil jezdec UAE.

Ne, z pořadatelského hlediska zatím Vuelta moc obdivu nesklidila. Její vedení čeká dost omlouvání a vysvětlování.

Tak tedy…

Proč se v pondělí jelo za tmy? Ředitel Guillén uvedl, že nemělo jít o noční časovku a mělo se končit ještě za světla. Jenže právě silný déšť a zatažená obloha, s čímž vzhledem k dlouhodobému trendu počasí nepočítali, vše změnila.

Jezdci Quick-Stepu absolvovali týmovou časovku ulicemi Barcelony v hustém dešti a téměř absolutní tmě

Proč tedy čas startu neposunuli? Guillén řekl, že ho posunuli o dvacet minut dopředu. Víc to ale už nešlo, protože by tím narušili milionový městský provoz, který se už podle jejich dopředu dlouho avizovaného harmonogramu zařídil.

Proč aspoň nešlo pouliční osvětlení? Na to zase přišel s odpovědí místní deník El Periódico, jenž uvedl, že za to mohla technická závada spínače, který je nastavený tak, že se světla v tuto dobu spouští ve 20:45. Dřív zkrátka zapnout nešla.

A teď už do hor

Do budoucna ale Guillén samozřejmě doufá, že se situace zlepší. Měla by, ve Španělsku by měly deště ustávat a znovu se vrátit slunce.

I následující etapy by už měly být spíše o výkonnosti jezdců než náhodám, aby nenajeli třeba na kluzký přechod pro chodce. Už v pondělí je totiž na řadě první horský dojezd – Arinsal (8,3 km; 7,7 procent) –, kterému ještě předchází výšlap Ordino (17,3 km; 7,7 procent).

Na trase Vuelty jde o jeden z šesti nových kopců, jejichž hledáním je španělská Grand Tour vyhlášená.

„I když tohle taková novinka v pravém slova smyslu nebude. Tenhle kopec se už jel na Kolem Katalánska, navíc mnoho jezdců trénuje v Andoře, takže ho bude dobře znát,“ líčí Kiko García, který spolu s Fernandem Escartínem, tvoří trať. „Řekl bych o něm, že zas tak těžký není. Vede na něj pěkná, široká silnice, nabízí krásné výhledy. Ale samozřejmě záleží, jaké si to jezdci udělají.“

Evenepoel se na startu nechal slyšet, že zpočátku by měl jet spíše defenzivně. Doslova řekl, že do deváté etapy červený nechce.

Ani Jumbo-Visma s Rogličem a Vingegaardem by ještě nemuselo útočit. I na ně by mohlo být ještě příliš brzy.

Ale kdoví.

„Musíme se připravit na všechny scénáře,“ uvědomuje si Ayuso. „Jisté ale je, že nás čeká náročný den.“

Snad už ne vinou počasí.