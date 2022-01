Virtuální závod pod značkou L’Etape: v Praze se ukážou Svorada i Ježek

Zájemci si budou moci vyzkoušet jeden ze segmentů trasy závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France, jehož druhý ročník zavítá do Prahy a Středočeského kraje 11. června 2022.

Vyvrcholením sportovního dne v Harfě bude závod cyklistických hvězd v čele s Jánem Svoradou, Jiřím Ježkem a Petrem Benčíkem, kteří se fanouškům představí přímo na místě. V rámci online přenosu se připojí i Daniel Turek, vítěz loňské premiéry L’Etape Czech Republic.

„Start virtuálního závodu s českými cyklistickými hvězdami je naplánovaný na 17:30, předcházet mu bude společná autogramiáda. Celým programem bude na místě provázet Tomáš Jílek, přímý přenos eventu poběží na facebookových stránkách L’Etape Czech Republic a ROUVY,“ uvádí Přemysl Novák, organizátor z pořádající agentury Petr Čech Sport.

„Všichni sportovní nadšenci se mohou od 17:30 na závod přihlásit zdarma v aplikaci ROUVY a poměřit tak své síly s profesionálními cyklisty,“ doplňuje informace Novák, který dodává: „Se závody na platformě aplikace ROUVY startujeme již 3. sezonu, zájem ze strany aktivních účastníků i fanoušků nadále stoupá. Věříme tomu, že aktuální kombinace online závodu a zároveň reálné účasti TOP cyklistů ve veřejném prostoru posune atraktivitu ještě výše.“

Fanoušci, kteří dorazí v pátek 14. ledna do obchodní galerie Harfa, se vedle autogramiády cyklistických osobností mohou zúčastnit také zajímavé sportovní výzvy. „V rámci celodenní akce Beat the Best si může virtuální cyklistiku vyzkoušet úplně každý. Jedná se o sprinterský úsek na 900 metrů, tři nejrychlejší se navíc mohou těšit na skvělé cyklistické ceny,“ láká Novák s tím, že trenažery budou všem zájemcům k dispozici od 10 do 17 hodin.

Svorada se těší na novou zkušenost

„Pro mě osobně to bude velká premiéra,“ říká před startem závodu Ján Svorada. „Upřímně moje kondice v tuto chvíli není na úrovni, abych si mohl dovolit závodit v nějakém dramatickém tempu. To by mě velmi pravděpodobně odrovnalo na pár dnů. Proto vše vezmu jako zkušenost,“ přiznává s úsměvem vítěz tří etap na Tour de France včetně slavného triumfu v Paříži pod Vítězným obloukem.

Cyklista Ján Svorada vyhrál tři etapy Tour de France.

I on pochopitelně používal v zimě trenažéry: „Nic jiného nám v našich klimatických podmínkách během zimních měsíců nezbývalo. Tehdy nic jako virtuální prostředí, kde si člověk mohl vybrat kopec ze závodů, neexistovalo. Bylo možné přidávat zátěž a simulovat kopce, takže jsem většinou sledoval filmy a sám si na stopkách hlídal intervaly. Teď je to samozřejmě atraktivnější a výrazně zajímavější aktivita.“

Registrace na červnový druhý ročník závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France se spustila už v září, nyní je přihlášeno přes 1 500 cyklistů. „Obrovský zájem je potvrzením dobré práce, kterou jsme odvedli při loňské premiéře. Už nyní atakujeme počet účastníků prvního ročníku a zájem neochabuje. Druhý ročník tak bude ještě větším cyklistickým svátkem,“ dodává Přemysl Novák.