Nový název, více jezdců. Cyklistický tým ATT Investments se chystá na sezonu

Tým se i v nadcházejícím ročníku bude zaměřovat hlavně na cyklisty do třiadvaceti let. Dále platí, že bude působit na kontinentální (třetidivizní) úrovni, přičemž by to takto mělo zůstat i v následujících letech.

„Já bych v tomhle byl trochu při zemi a zůstal bych u top kontinentálního českého týmu,“ nemyslí šéf stáje Radim Kijevský na postup do druhé divize. „Musíme mít soudnost, cyklistika není jednoduchá a dostat k nám zahraniční závodníky je složité.“

Jinak si ale tým prošel řadou změn.

Tou na první pohled nejviditelnější je jiný název. Po dlouhé době ze jména zmizel Topforex a nahradil ho pouze název generálního sponzora ATT Investments. „Je to změna si silným partnerem v zádech,“ říká Kijevský.

Přibyli i noví členové realizačního týmu jako například Jaromír Fríede, který bude vedle role sportovního ředitele i skautem, a rozrostl se i počet závodníků. Loňskou sezonu absolvoval tým se třinácti cyklisty, letos to je patnáct.

„Vymysleli jsme strategii, které říkáme jedna a jedna,“ říká Kijevský. „Myšlenka je stále taková, že se specializujeme na závodníky do 23 let. Zároveň ale dáváme příležitost i závodníkům, kteří přesáhnou tuto kategorii.“

Kapitánem bude služebně nejstarší, pětadvacetiletý Jiří Petruš. Kromě českých a slovenských závodníků ATT Investments doplnil i Němec žijící v Praze Mika Heming. „Skvělý klasikář, velmi rychlý závodník,“ charakterizují ho týmové materiály.

V úvahu připadal i přestup Erika Bašky, zkušeného Slováka, který strávil posledních pět let ve worldtourové Boře. Ten se však nakonec neuskutečnil a Baška zamířil do Dukly Banská Bystrica.

„S Erikem jsem byl ve spojení, když se rozhodoval, jak bude dál pokračovat,“ líčil Kijevský. „Říkal jsem mu, pokud bych chtěl být u nás a předat něco našim klukům, tak se s ním rád domluvím. Rozhodl se ale nastoupit do Dukly a asi pomoct spíše slovenským závodníkům.“

Účast na Sazka Tour otázkou

Vzhledem k patnáctičlenné soupisce bude tým fungovat na dvě skupiny, které budou mít odlišný program. „Proto máme víc sportovních ředitelů, víc mechaniků i masérů. Je to pro nás náročná věc, ale přesto si na ni troufáme,“ říkal Kijevský.

Sestava týmu ATT Investments pro sezonu 2022 Jiří Petruš, Petr Klabouch, Tomáš Bárta, Karel Tyrpekl, Tomáš Jakoubek, Michal Schuran, Matúš Štoček, Mika Heming Karel Camrda, Matěj Stránský, Jan Kašpar, Daniel Sporysch, Petr Hetfleiš, Jakub Havrlant, Michael Rotter.

Do prvních závodů se ATT Investments pustí v březnu v Chorvatsku, po nich by měla následovat klání v Řecku a v Česku – Pardubické kritérium a Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš. Potvrzenou účast už mají cyklisté i na silně obsazovaných závodech Kolem Estonska a Sibiu Tour, které se koná v Rumunsku.

Naopak otázkou jsou účasti na Kolem Slovenska a české Sazka Tour. Na nich se totiž čeká, kolik týmů z první divize, které by dostaly přednost, se přihlásí.

„Co se týče vrcholů sezony tak těmi zůstává celkového hodnocení Českého poháru a mistrovství republiky jak v kategorii do 23 let, tak v kategorii elite,“ vyhlížel Petr Kaltofen, sportovní ředitel. „Vize zůstávají velmi podobné. Chceme být aktivní, chceme být vidět a pravidelně bodovat v závodech UCI.“

K čemuž by jim mělo pomoci i několik novinek.