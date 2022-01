Zima, čas na trenažér. Bývalý cyklista Svorada pojede poprvé virtuální závod

Sport už bere Ján Svorada, třiapadesátiletá cyklistická legenda, jen rekreačně a dokáže si ho užít. To má v plánu i při sportovní akci v pražském nákupním centru Galerie Harfa.

Zájemci si zde v pátek 14. ledna od 10 hodin budou moci vyzkoušet jeden ze segmentů trasy L’Etape. Start závodu hvězd se Svoradou, Jiřím Ježkem či Petrem Benčíkem je v 17:30, předtím se uskuteční společná autogramiáda.

S virtuálním prostředí závodů Svorada nemá dosud žádnou zkušenost. „Beru to jako možnost vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Moje kondice asi v tuto chvíli není na úrovni, abych si mohl dovolit závodit v nějakém dramatickém tempu. To by mě velmi pravděpodobně odrovnalo na pár dnů,“ říká Svorada před závodem pod hlavičkou L’Etape.

Vůbec první ročník pravé L’Etape Czech Republic by Tour de France loni v srpnu na Strahově sice Svorada odstartoval, ale neabsolvoval. Bude tentokrát 11. června na startu jako účastník? „Upřímně, tehdy mě trošku odradila i nepříznivá předpověď počasí. Ale nakonec to nebylo tak hrozné, takže mě mrzelo, že jsem nejel. Tudíž pokud to jenom trošku půjde, tak druhý ročník L’Etape určitě pojedu.“

Ján Svorada na startu loňského závodu L’Etape CR by Tour de France.

Jízdu venku nic nenahradí, ovšem v zimě využíval Svorada při tréninku i trenažér. „Tehdy nic jako virtuální prostředí, kde si člověk mohl vybrat kopec ze závodů, neexistovalo. Bylo možné přidávat zátěž a simulovat kopce, takže jsem většinou sledoval filmy a sám si na stopkách hlídal intervaly,“ vzpomíná někdejší cyklista s tím, že na trenažéru strávil denně zhruba čtyři hodiny.

Hokej jako součást tréninku

Jinak je ale zastáncem všeobecné přípravy. V zimě chodil do posilovny, běhal, hrál squash a hokej. Nebyl snad s hokejem u trenérů problém? „Kdepak, v Dukle představoval hokej vždy součást zimní přípravy cyklistů. Nikdy jsem se nesetkal ze strany vedení týmu s odporem. A já se nebál. Snad i proto, že jsem vlastně s hokejem začínal ještě před tím, než jsem se dal na cyklistiku,“ zmiňuje rodák z Trenčína, který má od roku 1996 české občanství.

Občas si dal v zimě dvoufázový trénink: „Když byly podmínky příznivé, sedl jsem na kolo a jel třeba jen hodinu a půl, abych se udržel v sedle. Pokud je lehce pod nulou a povrch je umrzlý, jede se pěkně. Navíc v lese tolik nefouká jako na silnici, kde je terén spíše otevřený. Ale pokud bylo pár stupňů na nulou a cesty mokré, bylo lepší jít na trenažér.“

I on už ale tehdy měl možnost absolvovat přípravu v teple. Zejména v úvodu nového roku před startem sezony. Zatímco dnes cyklisté tráví na kempech v teple mnohdy celé měsíce, u něj šlo o čtrnáctidenní bloky.

Po konci kariéry kolo většinou na podzim uklízí a vyndavá až na jaře, tentokrát ale využil dobrého počasí na konci roku a vyrazil do terénu. I proto, aby se připravil na virtuální závod v Galerii Harfa. „Plně chápu lidi, kteří dorazí domů pozdě z práce a využívají právě virtuální prostředí. Cyklistika ve tmě, stejně jako běhání po setmění, obnáší riziko zranění, trenažér pak dává smysl,“ dodává Svorada.