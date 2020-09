Po bronzu ze světového šampionátu triumf. Hirschi je králem Valonského šípu

Dva roky po sobě tady vládl.

Ukončil dominanci Alejandra Valverdeho a stal se králem na Zdi. Na zlatý hattrick na Valonském šípu ale Julian Alaphilippe neútočil.

Čerstvý mistr světa se po náročném dni v Imole rozhodl odpočívat před dalšími ardenskými klasikami.

„Po tom neskutečném dni si potřebuji trochu odpočinout, fyzicky i psychicky. Startovat na Valonském šípu by teď nebyla ta úplně nejlepší věc,“ řekl stanici RMC Sport.

A tak trůn zůstal volný.

Krátce po startu se vytvořil čtyřčlenný únik ve složení Mauri Vansevenant, Aaron Van Poucke, Mathijs Paasschens a Marlon Gaillard, který si vytvořil téměř až osmiminutový náskok na peloton.



