Co by se asi dělo, kdyby byl Jonas Vingegaard pomocníkem Tadeje Pogačara? Nebo kdyby se v jedné stáji sešly slovinské hvězdy Pogačar a Roglič? A co kdyby Marku Cavendishovi rozjížděl spurty Mathieu van der Poel? Odpovědi nejspíš zůstanou jen v říši fantazie. Přesto, zkusme si hrát. Pokusme se sestavit tým snů pro Tour de France.