Dva světy, dvě filozofie, dva přístupy. A jeden vítěz. Tour č. 110 startuje

„Ty tři dny v Baskicku budou opravdovým cyklistickým festivalem. Všichni na světě moc dobře vědí, jak místní fanoušci cyklistiku milují,“ těší se Christian Prudhomme, šéf Tour.

Třemi etapami v Baskicku letošní Tour začne, za tři týdny tradičně v Paříži skončí. A tentokrát půjde o jeden velký horský festival – trasa nabízí jedinou časovku, navíc kopcovitou.

„Což ale není hlavní důvod toho, proč půjde o další bitvu Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem. Oni prostě výkonnostně ční nade všemi. A je jedno, jak trasa vypadá,“ má jasno David Millar, bývalý elitní profesionál.

Magnety, co se odpuzují

Pro cyklistiku je vlastně požehnáním, že se o nejcennější titul ze všech perou zrovna oni dva. Jsou jak magnety, které se odpuzují, jako den a noc.

A každý fanoušek si může vybrat, kterému z nich bude fandit.

Jestliže Pogačar je vtipálek a extrovert, jenž si z ničeho nic moc nedělá, Vingegaard je opak. Trochu nervózní introvertní kluk, který by často radši zmizel ze světa.

Tadej Pogačar zdraví fanoušky v Bilbau na prahu Tour de France.

Zatímco Dán přijel na čtvrteční slavnostní prezentaci týmů v klasickém úboru, s kšiltovkou a brýlemi na hlavě, Pogačar bavil už jen tím, co měl na sobě. Poprvé ukázal dres slovinského šampiona a na hlavu si posadil slavný baskický baret.

Podpora fanoušků jednoho i druhého byla těžko porovnatelná. „Nedivte se. Tadej je Baskům bližší vším, co dělá. Na kole i mimo něj. Je otevřenější, dovede si sám ze sebe i z ostatních udělat legraci. Snad neexistuje fanoušek, jemuž by se nelíbil jeho způsob závodění. Neustále útočí. A Baskové útočnou cyklistiku milují,“ prozradil mi v tiskovém centru v Bilbau José Gómez Peňa, redaktor místního El Correo.

I v jakési filozofii, se kterou k cyklistice přistupují, jsou tihle rivalové naprosto odlišní.

Pogačar je závanem starých časů. Bombarďákem, jehož už teď mnozí přirovnávají k bájnému Eddymu Merckxovi.

„On totiž zvládá všechno. Je výborný vrchař i v časovkách, k tomu ale dokáže i zasprintovat a hlavně – umí jezdit třeba i na kostkách,“ oceňuje ho Millar.

Válka slov už začala

Skutečně, Pogačar kromě dvou titulů z Tour vyhrál už i tři monumenty – letos právě ten kostkový na závodě Kolem Flander. Jaro měl vůbec impozantní, vyhrával všude, kam přijel.

Dorazit na závod jen si zatrénovat? To absolutně neuznává. Když už si nasadí startovní číslo, chce vyhrát.

„Všechno výše zmíněné cyklistické fanoušky po celém světě nesmírně baví. Takhle nekriticky naposledy lidé milovali Petra Sagana, ale to nebyl závodník na celkové pořadí. Pogačar je opravdu úkaz,“ myslí si Millar.

I proto je tuze těžké, ba spíš nemožné, zopakovat to, co slovinský zázrak zvládá.

Dán se o to ani nesnaží, zvlášť když jeho portfolio možností, kde může triumfovat, je o dost menší. Potřebuje hory a časovku. I tak je jeho letošní bilance impozantní – ze čtyř závodů tři vyhrál a na Paříž–Nice skončil třetí.

Jenže je to i tím, jaké starty si vybírá.

Vingegaard úplně pohrdá klasikami, pro které nemá vlohy. Tak trochu po vzoru Chrise Frooma nebo dřív i Lance Armstronga koncentruje veškerou pozornost jen na Tour de France.

Ta je jeho hlavním cílem, pro ni dělá všechno.

Letos dokonce odmítl jet na mistrovství světa do Glasgow s odůvodněním, že mu to nezapadá do odpočinku po Tour, čímž moc pochopení nevzbudil.

„Mohl pomoci k titulu mistra světa nějakému jinému Dánovi, místo toho bude odpočívat. Možná se mu to vymstí, až jednou bude chtít od některého z Dánů pomoct a té pomoci se nedočká,“ kroutil hlavou Brian Nygaard, dřívější člen CSC nebo Sky.

Přitom od svého týmu žádá absolutní podporu, s čímž nemá problém ani Wout van Aert – jeden z nejobletovanějších cyklistů světa.

Dva světy, dvě filozofie, dva přístupy. A jen jeden vítěz.

Jonas Vingegaard před startem Tour v Bilbau

„Když se budu cítit dobře, zkusím na něj pár vteřin získat už v prvních etapách. Ty vyloženě k agresivnímu stylu závodění vyzývají,“ usmál se při prezentaci Slovinec.

Jeho sok vypadal, že ho ta slova nerozhodila. „Počítám s tím a jsem na to připravený,“ vzkázal mu.

Válka slov už začala.

Teď zbývá bitva na silnici.