Sentiment? Na ten není čas. Mám tady práci, říká rekordman Cavendish

Že pořád všechny zajímá?

Jeden důkaz za všechny – tisková konference v Bilbao Exibition Centre před startem letošní Tour. Na židličky, které byly pro novináře připraveny, se ani všichni žurnalisté nevešli.

Ti, na které místo nezbylo, si jednoduše sedli na zem a poslouchali.

„Když jsem byl mladší, koukal jsem hlavně na Marka. Pamatuju si tolik sprintů, které vyhrál… Je neuvěřitelné, že tady s námi pořád je, velmi ho za to respektuju. Doufám, že vyhraje aspoň tu jednu etapu, je to nejlepší sprinter na světě,“ ocenil ho vedle sedící rychlík Dylan Groenewegen.

Mark Cavendish se jen usmál, natáhl ruku a pěstí si se svým nizozemským sokem ťuknul.

V posledních 15 letech se on stal symbolem cyklistického sprintu na Tour de France. Vyhrál jich 34, což je ultimátní číslo výher, na které v minulosti dosáhl jen Eddy Merckx.

Mark Cavendish na tiskové konferenci před startem Tour.

Že by to ale Cavendishe kdovíjak uklidnilo? Že by proto přijel na Tour naprosto uvolněný, aby si svou poslední pouť Francií užil? Ne, takové pocity u něj nehledejte.

Stejně jako při svém prvním startu v roce 2007, i tentokrát je stoprocentně zaměřený na jedinou věc – na to vyhrát další etapu.

„Vím, že byste ode mě chtěli kdovíjaké emoce. Ale pro mě je to stejné jako každý rok. Mám tady práci, kterou musím vykonat. Užívat si něco? Na to je čas až v Paříži,“ uvedl skoro až přísně bez jakékoliv známky úsměvu.

Ta práce je pro něj vlastně jednoduchá.

Vyhrát aspoň jednu z 21 etap, které organizátoři v tomto ročníku přichystali. Přičemž těch vyloženě pro sprintery je pomálu, podle některých expertů dokonce jen pět.

I jeden triumf by ho každopádně osamostatnil v historickém žebříčku cyklistů dle počtu vyhraných etap.

Tuze důležitý milník.

Mark Cavendish in the house! Txapela and all #TDF2023 pic.twitter.com/LeivddBaBH — José Been (@JoseBeenTV) June 29, 2023

Co by to pro 38letého rodáka z ostrova Man znamenalo? Když ta otázka přiletěla, Cav seděl 32 sekund v tichosti. Zamyšleně si prohlížel publikum a čekal, až ho napadnou ta správná slova.

Nenapadla.

„Upřímně řečeno, nevím. Chci jen vyhrát co nejvícekrát. Omlouvám se…,“ usmál se. „Pořád v sobě mám dost odhodlání, nevzdávám se, což je věc, kterou vštěpuju svým dětem. Když se nevzdají, můžou si dělat, co chtějí.“

Sám o tom mnohé ví.

Během kariéry zažil dost temných momentů. Pral se s virem Epstein-Barrové, s depresemi, občas i se ztrátou motivace. Ale vždycky se dokázal vrátit. Však i jeho jarní vystoupení na Giru budiž dalším důkazem.

Bez výhry ho objel celé, překonal všechny náročné horské etapy, aby pak byl odměněn při závěrečném spurtu v Římě.

Podobně pohádkový konec by si jistě přál i na Tour.