Ve Francii ukázal formu Roglič, Hirt obsadil v horské etapě desáté místo

Slovinec Roglič dojel po 140 kilometrech a pěti kategorizovaných stoupáních v čele čtyřčlenné skupinky favoritů. Třetí byl ve stejném čase Ital Valerio Conti a čtvrtý Bernalův kolumbijský krajan Nairo Quintana.

Hirt šlapal na vrchol v Lélex Monts-Jura vlastním tempem a v cíli byl 20 sekund po Rogličovi. „Na to, že to byl můj první závod po dlouhé pauze, jsem se cítil docela dobře. Docela mě to překvapuje, protože po tak dlouhé přestávce potřebuju obvykle mnohem víc kilometrů v nohách, abych se cítil takhle,“ uvedl český jezdec na webu své stáje CCC, jemuž patří desáté místo i v celkovém pořadí.

Krátký závod vyvrcholí v neděli nejnáročnější třetí etapou, v níž cyklisty na 143 kilometrech čekají dvě stoupání první kategorie a závěrečné nejtěžší na Grand Colombier. „Jsem docela spokojený s formou a dnešním výkonem v konkurenci, jaká tu je, a doufám, že to bude zítra ještě lepší,“ řekl Hirt, jenž bojuje o nominaci na Tour de France.