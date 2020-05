Virus plány odkládá, ale nemění. Cílem zůstává Tour, říká Roglič

Loni měl touto dobou za sebou už tři etapové závody a právě bojoval na italském Giru, kde po triumfu v úvodní časovce držel růžový dres pro celkového lídra.

Letos je situace zcela jiná.

Na jaře se měl zúčastnit klání Paříž-Nice, Valonského šípu nebo Lutych-Bastogne-Lutych, jenže kvůli pandemii koronaviru na svůj první start stále čeká. A čekat ještě bude.

„Situace je pro každého nová, zvlášť pro nás, kteří ještě letos nezačali závodit,“ líčil Roglič v rozhovoru pro mariborské noviny Večer. „Ale všichni to mají podobné. Nejdůležitější je zůstat zdravý. Pak přijde všechno ostatní.“

I tak je zřejmé, jak mu závody chybějí. Aby také ne, vždyť naposledy se na start postavil na konci loňského října. Za devět let profesionální kariéry tak dlouhou pauzu nezažil.

Alespoň malou útěchou mu jsou virtuální soutěže na trenažeru, kterých se podobně jako ostatní cyklisté účastní.

Představil se například ve virtuálním klání Kolem Švýcarska nebo Giro d´Italia. „Jenže opravdové silnice to nenahradí,“ tvrdí třicetiletý cyklista.

„Jistě, alespoň se díky nim něco děje. Jsou důležité z pohledu sponzorů a všech, kteří nás podporují. Závody se vysílají, píše se o nich… Ale už se nemůžeme dočkat, až absolvujeme ty opravdové,“ dodal.

Nelehké období tráví v rodném Slovinsku, kam se před vypuknutím krize uchýlil. Zpočátku se připravoval jen v domácích podmínkách, s postupným uvolňováním bezpečnostních opatření se už ale může vracet do tréninkového procesu.

„Situace se tady už zlepšuje,“ pozoruje Roglič. „Můžeme jezdit venku, otevírají se obchody, lidé zase chodí do práce. Doufám, že se všechno vrátí do normálu, jak nejrychleji to půjde.“

Předpokládat to nejlepší

Jeho letošním cílem číslo jedna má být Tour de France.

Na tom se nic nemění.

Podle nového kalendáře Mezinárodního cyklistické unie by měla sezona pokračovat prvního srpna, kdy se má jet Strade Bianche, na konci měsíce by pak měla začít Tour.

„Je dobře, že už známe nový kalendář,“ pochvaluje si. „Máme zase konečně program, ke kterému se můžeme upnout.“

Otázkou je, jestli se podle něj všechno skutečně odehraje, ale na to Roglič příliš myslet nechce.

„Doufám, že Tour bude, ale samozřejmě není na mně, abych to určil já. Ale vždy byste měli předpokládat to nejlepší. Bylo by hezké, kdyby si lidé mohli užít závod,“ přeje si.

Už před sezonou Rogličův tým Jumbo-Visma vyhlásil, že by na francouzské Grand Tour chtěl ukončit nadvládu Ineosu, který triumfoval v posledních pěti ročnících po sobě.

„Cíl vyhrát Tour de France zůstává pořád stejný,“ tvrdí Merijn Zeeman, sportovní ředitel nizozemské stáje. „A pokud vše půjde podle plánu, žádné změny v sestavě nebudou.“

To by znamenalo pořádně silnou soupisku. Roglič, Steven Kruijswijk a nová posila Tom Dumoulin. K nim jako pomocníci například Tony Martin, Wout van Aert nebo Robert Gesink.

Kdo z hvězdné trojice by byl ten nejsilnější?

„Primož Roglič,“ odpověděl Egan Bernal, úřadující šampion Tour, na otázku, koho považuje za svého největšího vyzyvatele. „Nemůžete napsat nikoho jiného. Samozřejmě se může stát všechno, ale pro mě je Roglič ten, kdo bude nejsilnější.“

Své tvrzení opírá o Slovincovy výsledky.

RADOST. Slovinec Primož Roglič z týmu Jumbo-Visma oslavuje vítězství na Vueltě.

Roglič vedle triumfu na Vueltě a třetího místa na Giru slavil vítězství v závodech Tirreno-Adriatico, Tour de Romandie a Kolem Emirátů. Podle žebříčku byl za rok 2019 nejlepším cyklistou.

A teď by chtěl na povedený ročník navázat ve Francii.

„Myslím, že vyhrát můžu, rozhodně chci. Když se podíváme na mé výsledky v posledních sezonách, mám právo si to myslet. Každý o tom sní a já taky,“ vyhlásil.

Nabitá soupiska mu podle jeho slov problém nedělá. Naopak. „Čím silnější jsou kluci v týmu, tím silnější jsme i jako tým. Nemyslím si, že to věci komplikuje. Všichni chceme vyhrát, ale všichni taky chceme být ve vítězném týmu. Nemám problém pro někoho pracovat, když bude silnější,“ prohlásil před sezonou.

Tou dobou ještě nevěděl, jak obtížný letošní rok bude. Že pandemie koronaviru přeruší závody a že nejen do cyklistického světa vnese nejistotu.

I přesto však Roglič hlásí: „Priority pro náš tým zůstávají stejné. Tour de France.“