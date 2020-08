Roglič si pohlídal útok Bernala a slaví. Hirt po pádu přišel o desítku

Závěrečnou třetí etapou končil závod Tour de l´Ain, kde se poprvé střetli největší favorité letošní Tour.



A byla to velmi náročná etapa.

Celkem 144,5 kilometrů dlouhá a obsahující stoupání jako Montee de la Selle, Col de la Biche, nebo závěrečný výšlap na slavný Grand Colombier.

Na něj vjížděli pospolu Francouz Bernard s Italem Bagiolim - poslední přeživší z původního jedenáctičlenného úniku dne - s náskokem minuty a půl na zrychlující balík favoritů.

Ten se ale rapidně snižoval.

O tempo se totiž starali dva vítězové Tour de France - Geraint Thomas s Chrisem Froomem, tentokrát ve službách Egana Bernala.

Čtrnáct kilometrů před cílem byla dvojice dojeta, to už ve skupině chyběl třeba trápící se Fabio Aru.

Naopak český cyklista Jan Hirt se favoritů dál držel, i přes pád v průběhu etapy. Vlál sice na konci skupiny, ale neustále byl přichycený za záda posledního cyklisty.

#TourdelAin



13km to go and the pace on the Grand Colombier sees Jan Hirt lose contact with the small GC group. Jan was involved in a crash earlier in the stage but was fortunately able to continue on. #RideForMore pic.twitter.com/EApx6Se7FC