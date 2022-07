ONLINE: Tour se vrací na domácí půdu. Jak probíhá první francouzská etapa?

I když jsou Dunkerk i Calais přístavní města, po pobřeží pojedou závodníci v úterý pouze posledních třicet kilometrů. Většinu dne se budou proplétat kopcovitým vnitrozemím severní Francie.

Šest vrchařských prémií čtvrté kategorie, dohromady tedy šest bodů, které leží na trase čtvrté etapy, jsou lákadlem především pro Magnuse Corta, současného jezdce v puntíkatém dresu. Ten nasbíral během dánského víkendu rovněž šest bodů, ziskem dalších by si tak pojistil dres nejlepšího vrchaře minimálně na další dva dny.

„Když už ho mám, určitě budu bojovat o to, abych si ho nechal co nejdéle, mám k tomu dresu úctu,“ hlásil v neděli.

V první dny Grand Tour nebývá běžné, aby sprinterské týmy promarnily šanci na vítězství a do cíle dojel úspěšný únik, organizátoři však uprchlíkům dávají alespoň minimální naději v podobě posledního kategorizovaného stoupání pouhých deset kilometrů před cílem.

V tu chvíli může svou roli sehrát také vítr od moře. Pravděpodobně bude v závěru dne foukat do zad, což by poskytlo úniku nepatrnou výhodu. A kdyby přišel boční vítr, týmy v pelotonu budou mít dost starostí, aby dovezly své lídry do cíle bez časové ztráty.

Profil 4. etapy Tour de France 2022

Startovním městem Dunkerk peloton Tour projížděl už devatenáctkrát. Místní rodák Félix Goethals dokázal ve 20. letech vyhrát na Tour sedm etap, tři z nich s cílem právě v Dunkerku. Město v roce 2001 hostilo pro změnu prolog celého závodu. Naposledy odtud startovala etapa Tour před patnácti lety, když se peloton vracel z úvodního víkendu ve Velké Británii.

Na ostrovní království karavana Tour naopak mířila, když v roce 1994 poprvé startovala etapa z Calais. Týmová časovka tehdy končila u Eurotunelu, který byl pouhé dva měsíce po dokončení. O sedm let později vedla z Calais trasa do Antverp. Jako cíl tak zažije Calais na Tour svou premiéru.

Kdo se v přístavním městě zapíše jako první vítěz?

