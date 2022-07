Kuchařka vypráví: Konzervativec Contador, zlatíčko Sagan. A co Kreuziger?

„Vařit v týmu už asi nebudu. Nedala bych to fyzicky ani psychicky,“ prozradila v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.

Kdo byl v týmu největší jedlík? Kdo mistr konzervativec a kdo rád experimentoval? I na to odpověděla.

Je pravda, že jste s vařením a cyklistikou dlouho neměla nic společného? Že jste byla námořnice?

No jo, připojila jsem se k dánskému námořnictvu v devatenácti. Vykašlala jsem se totiž na střední školu, jelikož jsem měla moc energie a nebyla jsem stvořená pro sezení a studování. A tak jsem šla pracovat do obchoďáku, kde jsem prodávala parfémy. Říkala jsem si: Můj bože, tohle fakt budu dělat celý život?

Co vás tedy k námořnictvu zlákalo?

Jedna má kamarádka se k němu přidala a řekla mi, že bych to taky měla zkusit, abych do sebe dostala určitou disciplínu. Bylo to na devět měsíců, a ještě jsem si mohla vybrat, co budu dělat. Tak jsem si vybrala inspekční cestu. Plavili jsme se kolem Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, nádhera. Nikdy jsem v těchto místech nebyla.

Takže zážitek, a ještě jste dospěla.

Přesně tak. Navíc jsem tam potkala kluka, který zrovna dodělal kuchařskou školu. Já vždycky chtěla vařit, ale máma mi říkala: Ne, všichni to jsou alkoholici! Proto jsem na vaření na dlouho zapomněla, ale teď jsem to chtěla zkusit, tak jsem po námořnictvu nastoupila do kuchařské školy.