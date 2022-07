Nasupený Sagan si stěžuje na van Aerta: Jsem rád, že jsem v cíli v jednom kuse

Projížděl cílem a prstem ukazoval na Wouta van Aerta.

Uznale, že ho Belgičan v nedělním sprintu překonal? Naopak, Peter Sagan byl v dánském Sonderborgu pěkně naštvaný.

„Nebudu nikoho soudit, od toho tady máme rozhodčí. Z obrázku v televizi si ale každý může udělat vlastní obrázek. Jsem rád, že jsem tu stále v jednom kuse,“ řekl slovenský cyklista u týmového autobusu.

O co přesně šlo?

V posledních stovkách metrů etapy si Sagan vybral zadní kolo právě van Aerta. Žlutého muže, který v úvodních dvou etapách pokaždé skončil druhý, ale celkově Tour vedl.

Slovák se celou dobu držel za jeho zády, než 150 metrů před cílem vybočil doprava a dral se podél bariéry před něj.

Jenže to nestihl.

Zpomalený záběr nedělního sprintu:

🎥 A slow-motion look at that finish! It was a close one!



🎥 Revivez le sprint final en slow-motion !#TDF2022 pic.twitter.com/xIqbhxp6r4 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Než stačil své kolo dostat před to van Aertovo, Belgičan ve žlutém dresu ho lehce přivřel. Mezi ním a bariérou už nebylo dostatek místa na to, aby se tam Sagan vešel.

Trojnásobný mistr světa tak musel zpomalit, než znovu začal spurtovat. Ztratil rychlost a na lepší než čtvrtou příčku to nestačilo.

„Nejsem spokojený. Zahájil jsem svůj sprint, dostal jsem se doprava, byli jsme víceméně na stejné úrovni, když se ta mezera začala zavírat. Najednou jsem byl u bariér a nemohl nic dělat,“ líčil.

Té jeho naštvanosti se asi není moc co divit.

Už je to pět let, co jej za podobný – byť o dost tvrdší – manévr z Tour vyloučili ve čtvrté etapě.

V hromadném spurtu ve Vittelu udělal podobnou myšku, navíc se instinktivně ohnal loktem, kterým se ale spíš bránil, než že by chtěl kohokoliv ohrozit. Jenže za ním jedoucí Mark Cavendish nezabrzdil, cpal se do mezery, která byla příliš malá pro dalšího cyklistu a doplatil na to.

Ošklivě upadl v 54kilometrové rychlosti 122 metrů před cílem, zlomil si lopatku a z Tour odstoupil.

Sagan se mu pak přišel omluvit k týmovému autobusu, než o hodinu později jeho manévr rozhodčí Tour posoudili jako tak fatální, že ho z celého závodu vyřadili.

Peter Sagan (vlevo v bílém dresu) před cílem čtvrté etapy Tour de France

„Rozhodli jsme se diskvalifikovat Petra Sagana z letošní Tour. Kromě Marka Cavendishe ohrozil i několik dalších jezdců, kteří také skončili v pádu,“ vysvětloval to předseda komise rozhodčích Philippe Marien. „Použili jsme článek 12.104 o nepovolených sprintech a v takovém případě mohou komisaři vyloučit jezdce ze závodu a udělit mu pokutu.“

Až o mnoho týdnů a měsíců později rozhodčí Tour uznali, že se unáhlili, celá věc se řešila u soudu, ale Sagana tehdy do závodu nevrátili.

Možná tak přišel o několik dalších triumfů a zelený dres k tomu. Jak by na Tour 2017 dopadl, se už fanoušci nikdy nedozví.

I proto se dá chápat, že ho nedělní sprint v Sonderborgu tak rozčílil.

„Byl jsem v perfektní pozici, všechno klapalo až do posledních metrů, kde něco málo chybělo. Byly to hodně hektické dny, ale tak to na začátku Tour chodí,“ prozradil už přece jen smířeně.

Otázka na Saganovo naštvání pochopitelně přilétla i při tiskové konferenci vedoucího muže Tour – Wouta van Aerta.

Ten přitom o jakémkoliv provinění, ani o rozhořčenosti Sagana nic nevěděl.

„Za cílem kolem mě projel a něco říkal, ale v tom hluku jsem nedokázal pochytit, co přesně. Ani jsem si nebyl jistý, jestli si na něco stěžuje. Vůbec nevím, co se tam stalo,“ řekl sedmadvacetiletý Belgičan.

Sám taky nebyl zrovna v dobrém rozmaru.

Unavený lídr závodu Wout van Aert v cílovém prostoru třetí etapy na Tour de France

V Sonderborgu totiž prodloužil svou šílenou sérii druhých příček. Etapový triumf mu totiž těsně unikl v páteční časovce, v sobotním sprintu a teď i v tom nedělním. Žlutý dres jeho zklamání ale přece jen dost mírní.

„Vždycky jsem snil o tom, že ho někdy získám, takže jasně, že jsem nadšený. Ale zároveň aktuálně prožívám hořkosladké pocity. Už to není sranda dojet třetí den po sobě druhý. Doufám, že to brzy prolomím,“ usmál se.

V to doufají rozhodně doufají oba velcí šampioni. Vždyť Sagan na etapový triumf z Tour čeká už tři roky.