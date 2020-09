ONLINE: Jede se poslední etapa Tour. Kdo ovládne dojezd v Paříži?

Už je tomu 15 let, co naposledy v Paříži nevládli sprinteři. Tehdy po samostatném úniku slavil Alexander Vinokurov.

Naváže na něj někdo letos?

Poslední etapa Tour je tradičně velkou přehlídkou. Květiny, šampaňské, úsměvy. Závodí se až v samotném závěru.

Pokud se nestane nic neočekávaného, pro titul si pojede jedenadvacetiletý Tadej Pogačar z UAE Emirates.

A také pro vítězství v soutěži vrchařů a mladíků.

„Je to jako kdybych snil, je to bláznivé,“ říkal po senzaci v časovce, kde ze žlutého trikotu vysvlékl Primože Rogliče. „Jet ve žlutém poslední Tour, je obrovská pocta.“

Zatímco o držiteli žlutého, bílého a puntíkatého trikotu je jasno, ten zelený ještě teoreticky může změnit majitele.

Sprinterskou soutěž vede Sam Bennett s 319 body, druhý Peter Sagan jich má 264 a třetí Matteo Trentin 250.

Vítěz 21. etapy bere 50 bodů, na trati je ještě jedna prémie, kde první muž získá 20 bodů.

Pokud by ale Bennetta někdo překonal, bylo by to velké překvapení. To ví i Sagan, který před pár dny napsal na Instagram: „Gratuluju Samovi k zelenému dresu na této Tour.“

„Já ještě neslavím. Slavit budu, až přivezu zelený dres domů,“ říká Bennett. „Je to sen všech sprinterů jet v zeleném v poslední etapě. Pokud by se mi navíc podařilo vyhrát, bylo to neuvěřitelné. Ale samozřejmě vyhrát tam chce hodně lidí.“

Kdo to nakonec bude?

