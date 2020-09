ONLINE: Poslední etapa před Paříží. Zamíchá časovka na Planinu pořadím?

Je jiná než v předchozích ročnících.

Prvních 30 kilometrů časovky vede zvlněným terénem, jakmile se ale jezdci budou blížit k cíli, silnice se prudce zvedne.

Dojezd je totiž na vrcholu Planiny krásných dívek, šestikilometrového výšlapu s průměrným sklonem 8,5 procent.

I proto závodníci řeší otázku: Začít na časovkářských speciálech a poté přesednout na klasické kolo?

Ještě před startem Tour Christian Prudhomme o 20. etapě říkal: „Časovka je vždycky těžko předvídatelná, letošní profil to ještě umocňuje. Pokud budou rozdíly v pořadí malé, pozice na pódiu se mohou dramaticky změnit.“

Jako poslední do ní vystartuje lídr závodu Primož Roglič, před ním vyrazí Tadej Pogačar, který na svého krajana v celkovém pořadí ztrácí 57 sekund.

„Všechno je možné, ale by to neuvěřitelné, pokud bych se oblékl do žlutého,“ tuší Pogačar, slovinský mistr v časovce. „Pojedu ale na plný plyn, vydám ze sebe všechno. Stejně jako vždycky.“

Třetí Miguel Ángel López má manko 1:27 minuty, čtvrtý Richie Porte ztrácí více jak 3 minuty.

Zajímavý bude souboj o puntíkatý dres.

Na čele vrchařské soutěže je Richard Carapaz, který má 74 bodů. Druhý Pogačar jich má 72, třetí Roglič 67.

Vrchol Planiny je označený jako prémie první kategorie. Kdo tedy kopec nejrychleji zdolá, připíše si 10 bodů.

„Je to klíčový den pro vývoj soutěže o puntíkatý dres,“ ví Carapaz, který si na rozdíl od svých soupeřů může dovolit pošetřit síly na prvních 30 kilometrech a soustředit jen na výšlap.

Jak souboj dopadne?

