Chcete pozdravit prarodiče? Tak je navštivte! O bláznivém startu Tour

„Stát na startu v první den Tour je jedním z nejkrásnějších momentů vaší kariéry,“ vzpomíná v sobotním poledni Stuart O’Grady, někdejší král sprinterů tohoto závodu. „Veškerý trénink, tvrdá práce a obětování jsou za vámi. Teď nastává čas pracovat na trati. Ať už usilujete o osobní úspěch, nebo dřete pro tým, je to ta největší výzva v cyklistice.“

Ve 12.34 ředitel závodu Christian Prudhomme mávne vlajkou. Sto osmá kapitola v historii Tour se začíná psát.

„Zahajovací etapa je pokaždé superhektická,“ připomíná Michael Matthews ze stáje BikeExchange. Opět to takové bude. První zprávy, které přicházejí, jsou nicméně jen dobré.

Nad Bretaní konečně přestalo pršet.

Obavy z dopravního kolapsu v okolí Brestu se nenaplnily.

UCI schválila týmu Alpecin Fénix pro tento den retro dresy na počest legendárního Raymonda Poulidora, dědečka Mathieua van der Poela.

A diváci se k trati vrátili. V množství přímo masivním. Loni tu občas byli, občas ne, často jim byl vstup na hory, na start nebo k cíli zakazován a v Pyrenejích si dokonce i sami jezdci stěžovali, že na ně fanoušci z bezprostřední blízkosti křičí bez roušek, a ohrožují tím jejich zdraví i dokončení závodu.

„Loni to byla taková smutná Tour,“ říkal Jan Hirt.

Zato nyní? Rozjásané špalíry Bretonců (a nejen jich) lemují pouť z Brestu do městečka Landerneau.

Ovšem s návratem diváků se zároveň vrací i větší riziko, jelikož takový fanoušek občas bývá i tvorem nepozorným a nevyzpytatelným. Speciálně ten typ fanouška, který mnohem bedlivěji sleduje, zda ho právě snímá televizní kamera, než aby si všímal blížících se jezdců - a ještě k tomu vyčnívá na trať s kartonem s nápisem „Allez Opi, Omi“.

Babička a dědeček, které tato dívka ve žluté bundě chtěla tímto způsobem na dálku pozdravit, na ni nebudou právě pyšní. Kartonem shazuje z kola Tonyho Martina, jedoucího v popředí na pravé straně balíku, čímž vyvolá hromadný pád a zablokování většiny pelotonu. Cyklisté se kácejí k zemi jako domino. Pro Jashu Sütterlina z týmu DSM po 152 kilometrech Tour se zraněním ruky okamžitě končí.

„Do té chvíle jsme měli všechno pod kontrolou,“ řekne s odstupem času Martin, velký motor v dresu Jumba. „Pak se vše stalo velice rychle, najednou jsem byl na zemi a se mnou i skoro celá naše parta Jumba.“

Wout van Aert nedobrzdí, letí do příkopu u trati, dlouho čeká na náhradní kolo. Podobně dopadnou desítky dalších.

Po sociálních sítích rázem létají od cyklistických expertů slova jako idiot, imbecil, hlupák. „Vítěze soutěže o blbce roku máme,“ uleví si později Geraint Thomas.

Francouzští kolegové připomínají zlidovělou hlášku z filmové klasiky Tontons Flingueurs (v české verzi Povedení strejcové) z roku 1963: „Idioti si troufají dělat cokoliv. Tak je poznáme i my.“

Týmy okamžitě vydávají prosby k fanouškům: Respektujte jezdce. „Prosím, zůstaňte mimo silnice. A pokud chcete pozdravit dědečka a babičku, navštivte je,“ radí Richard Plugge, manažer stáje Jumbo.

Na špici pelotonu zůstává jen 30 cyklistů s převahou jezdců Quick-Stepu a Ineosu. Ti se dohodnou na zpomalení tempa, většina favoritů se dotahuje dopředu, i když s nejedním šrámem. Mezi nimi i Julian Alaphilippe, s krví stékající po nohách.

Příměří trvá 10 kilometrů. Pak se zase závodí.

Divoký start Tour. Dva hromadné pády a vítězství Alaphilippa zpravodajství z první etapy

Sedm kilometrů před cílem už nestojí jezdcům v cestě žádný fanoušek, ale jeden z cyklistů druhodivizní stáje B&B Hotels neudrží stabilitu a pošle k zemi desítky jezdců. Na zemi jsou Greg van Avarmaet, Richie Porte, už podruhé během dne Miguel Ángel López, tolik dalších - a také Chris Froome.

Dlouho sedí na asfaltu, nezvedá se. Má snad jeho dva roky očekávaný návrat na Tour skončit po pouhých čtyřech hodinách?

COMEBACK S BOLESTÍ. Chris Froome po hromadném pádu v závěru etapy.

Ti nejlepší (lépe řečeno ti, kteří z nich zbyli) mezitím rozehrávají finální bitvu na cílovém kopci.

„Každý den, kdy dostanete šanci jet na Tour o etapu, byste se měli o ni rvát s veškerou možnou silou, protože nikdy nevíte, co všechno se může stát,“ řekl před startem Michael Matthews.

Teď tu šanci má. Ale stále jsou jich takových dvě desítky. Rozsoudit je musí tříkilometrové výbušné stoupání La Fosse aux Loups, v překladu Vlčí jáma.

Do cíle zbývá 2300 metrů, když se na jeho nejprudší pasáži odhodlá k útoku muž z týmu, jenž si s oblibou říká Vlčí smečka. Muž v duhovém trikotu mistra světa. Julian Alaphilippe.

Atakuje s veškerou agresivitou, jaké je schopen.

Kde jsou Van Aert a Van der Poel, přemítá. Snaží se mě sjet, určitě, ale... Ne, nejsou za mnou.

Za ním je díra. Velká díra.

„Očekával jsem, že Alaphilippe zaútočí brzy,“ prohlásí Van Aert. „Vypálil jako raketa. Byl jsem k němu blízko, ale nedokázal jsem reagovat, se silami jsem se ocitl na limitu. Když jsem pochopil, že nemohu jet na výsledek pro sebe, snažil jsem se pracovat pro Primože (Rogliče), aby jeho odstup byl co nejmenší.“

Ještě je daleko do cíle, ještě se může přes útočníka přehnat skupina jezdců. Jenže Alaphilippe to nemíní připustit. V jeho podání vypadá vše tak jednoduše. Jen si ho poslechněte:

„Mí týmoví kolegové zařídili selekci, Dries Devenyns dostal každého do červených čísel. Já potom vydal ze sebe to nejlepší a zaútočil jsem brzy, abych se co nejdříve zbavil rychlých mužů ve skupině. Pak už jsem se jen snažil udržet si vedení až do konce.“

Je v cíli. Vymrští pěst do vzduchu, bouřlivě oslavuje. To byla etapa! To byl triumf!

Zařídil jubilejní 100. vítězství na závodech Grand Tour pro stáj Quick-Step. A stává se teprve třetím aktuálním mistrem světa, jenž na Tour vyměnil v zahajovací etapě duhový dres za žlutý. Před ním totéž dokázali jen Georges Speicher v roce 1934 a Bernard Hinault v sezoně 1981.

„Julian byl stvořen pro právě takové kousky,“ velebí jej Bradley Wiggins v roli komentátora Eurosportu. „Nikdo s tím nemohl nic udělat. Je momentálně nejlepším světovým cyklistou. Měl krev na nohou, ale má žlutý dres.“

Razancí, s jakou si pro něj jel, ohromil Francouz hvězdy nejen z cyklistické branže. „Quel panache! Jaké šílenství,“ okamžitě tweetuje i Martin Fourcade, bývalý velekrál biatlonistů.

O deset sekund za Alaphilippem dorazili Matthews, Roglič a spol. Slovinský šampion Vuelty na kole svého pomocníka Jonase Vingegaarda, které je menší než jeho.

Mathieu van der Poel poklepe vítězi po ramenou, načež skloní hlavu a dlouho hledí do země. Tak moc je vyčerpaný? Zklamaný? Obojí?

„Když Alaphilippe zaútočil na té prudké pasáži, neměl jsem na to odpověď. Ale měl bych zůstat pozitivní a vděčný za to, že jsem dojel do cíle vcelku,“ nabádá sám sebe Nizozemec.

Tolik mužů naopak počítá následky etapy na těle i na čase. Včetně hráčů pro celkovou klasifikaci.

Miguel Ángel López, lídr Movistaru, ztratil 1:49 minuty i kus kůže. Guillame Martin i Richie Porte (aneb příběh o velkých pádech na pokračování) zaostali o 2:16 minuty, Alejandro Valverde (kdyby snad měl i v 41 letech lídrovské choutky) nabral po pádu manko 5:33 minuty stejně jako loňský šampion Gira Tao Geoghegan Hart. A Michael Woods, muž na celkové pořadí stáje Israel Start-Up Nation, dokonce skoro osm minut.

Jeho parťák Chris Froome přijíždí se zjevnými potížemi 14 minut po vítězi. S pomocí kolegů po pádu nasedl na kolo, ale co bude dál? Bolí ho kyčel a hrudník.

„Takhle jsem si začátek Tour nepředstavoval. Aspoň jsem se dostal do cíle. Držte mi palce,“ vzkazuje příznivcům.

Ignatas Konovalovas z Groupamy-FDJ a Cyril Lemoine z Cofidisu už po druhém z karambolů do cíle ani nedojeli. Marc Soler z Movistaru, poslední ve výsledkové listině, se dozví, že druhá etapa se ho už týkat nebude, protože rentgen odhalil fraktury na obou jeho rukách.

Těžce zraněný jezdec Cyril Lemoine po hromadném pádu opouští letošní Tour de France.

„Byla to etapa ve velké rychlosti, se spoustou stresu a na úzkých silnicích,“ bilancuje Carlos Verona, sportovní ředitel Movistaru. „Marc končí, Alejandro je zraněný, Miguel ztratil čas. Aspoň že Enrika Mase jsme udrželi mimo potíže.“

„Dnes to bylo o přežití,“ uleví si Michael Kwiatkowski z Ineosu. „Každá Grand Tour by měla začínat prologem, ten by věci zklidnil.“

Ztráta jeho parťáků Porta a Harta vyřešila problém čtyř lídrů Ineosu mnohem dříve, než všichni očekávali. Nikoliv proto, že by ti dva byli špatní, ale protože měli smůlu.

„V těchto zahajovacích etapách to není otázka, zda jste zručnějším cyklistou než jiní. Je to o tom být v kritickou chvíli na správném místě a vyhnout se pádům,“ říká Rigoberto Uran ze stáje EF, kterému se to povedlo.

Julian Alaphilippe si kráčí na pódium pro už osmnáctý žlutý dres své kariéry na Tour. Přesto je tento speciální.

„Nemám slov. Je to bláznivé,“ svěřuje se na tiskové konferenci. „Vyhrál jsem v duhovém dresu etapu Tour! Odjel jsem sem pár dní po narození syna, to byl pro mě složitý moment. Ale věděl jsem, pro co si sem jedu. A teď si ten moment užívám. Mám žlutý dres. A až ho ztratím, obleču si zase ten duhový a pokusím se ho opět uctít stejně jako dnes. Ta duha s sebou přináší i spoustu tlaku, ale já ji nosím s obrovskou hrdostí.“

Tadej Pogačar, který před Alaphilippem žlutý dres na Tour oblékal naposledy, projel sobotním cílem šestý, těsně za arcirivalem Rogličem, přesto pronáší: „Pro náš tým to byl špatný den, někteří mí týmoví kolegové jsou ošklivě potlučení a necítí se dobře.“

Jednoho z nich, loňského hrdinu Marka Hirschiho, vezou na vyšetření do nemocnice, má vyhozené rameno. Rovněž jeho pokračování v závodě je nejisté.

Tak jak se očekávalo. Zahajovací den Tour byl dnem silných emocí, tvrdých soubojů, pulzující nervozity - i velké bolesti.

Neděle má být podobná. S lahůdkou na konci v podobě slavné „zdi“ Mur de Bretagne.

„Není to můj oblíbený dojezd, naposledy jsem na ní byl desátý,“ povídá Julian Alaphilippe.

„Ale po tom, co Julian předvedl dnes, bude i na Mur největším favoritem,“ tvrdí Mathieu van der Poel.