ONLINE: Tour de France začala. Vakoč vede peloton, na čele šest uprchlíků

Roglič, Pogačar, Thomas, Carapaz a další. Obzvlášť lákavá hádanka celkového pořadí Tour de France 2021 se začne rozplétat v dalších dnech.

První 198kilometrová etapa se startem v Brestu by měla být kořistí jiných.

Korunovat náročnou úvodní zkoušku se šesti kategorizovanými kopci bude závěrečné stoupání na Côte de la Fosse aux Loups (3 km, 5,7 %), které v úvodních prudkých pasážích dosahuje i 14% sklonu. Jinými slovy – ideální místo na útok.



Poprvé od závodu Kolem Flander na začátku dubna se utká velká trojka – Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a Wout van Aert (Jumbo-Visma).

První etapa jim navíc sedí.

„Bude to zajímavý závěr. Kdokoliv v sobotu vyhraje, bude muset agresivně útočit,“ řekl Alaphilippe. „I když je to velmi náročné finále, bude sedět van der Poelovi i van Aertovi. Nikdy nevíte, co čekat od jezdců, jako jsou oni dva,“ dodal Francouz, který v obou předchozích ročnících Tour oblékal žlutý dres.

V roce 2019 Alaphilippe favority na celkové pořadí trápil až do závěrečných horských výšlapů, loni se o nejcennější dres připravil sám v páté etapě, když porušil zákaz přijímání bidonů v posledních dvaceti kilometrech.

Na vítězství bude myslet i zmíněný van der Poel. Týmový parťák jediného Čecha ve startovním poli Petra Vakoče letos vyhrál cyklistický monument Strade Bianche, dvě etapy pak bral na Tirrenu i na závodě Kolem Švýcarska.

„První etapa by mi měla sedět, ale je těžší, než se zdá. Budu muset předvést absolutně všechno ze svých schopností,“ řekl Nizozemec, který zažije svoji premiéru na Grand Tour.



Wout van Aert se na začátku května potýkal se zdravotními komplikacemi – přípravu mu narušil zánět slepého střeva. Nad jeho výkonností visí otazník. „Řekněme, že se cítím o něco lépe, než jsem očekával, a to je skvělé pro psychiku,“ řekl van Aert. Dobrým znamením pro Belgičana je i nedávné vítězství na národním šampionátu, kde vypadal ve své obvyklé formě.

„Žlutou mám v hlavě,“ přiznal van Aert před startem první etapy.

Na nejcennější dres bude ale pomýšlet nepochybně celá řada dalších jezdců.

Podaří se někomu zdolat velkou trojku?