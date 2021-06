Dva skvělí Slovinci versus čtyři lídři Ineosu. Začíná divadlo jménem Tour

Tak jako loni i letošní Tour bude ještě plná zákazů a omezení.

Ale co se týče titulních postav, mnohé je jinak než loni.



Tadej Pogačar, lídr stáje UAE Emirates, už nemůže útočit ze zákrytu a vyvážet se za soupeři, z nichž někteří jeho kvality trestuhodně podcenili. Coby obhájce titulu bude ostře sledovaným mužem.

Primož Roglič nemá v zádech Tým snů v dresu Jumbo Visma, s­ nímž loni v přípravě válcoval konkurenci a na Tour diktovali hru. Tom Dumoulin po půlročním boji se syndromem vyhoření v­ sestavě chybí a Wouta van Aerta přibrzdil zánět slepého střeva.

PŘED ROKEM NA TOUR. Richard Carapaz z Ineosu (vlevo v puntíkatém), Primož Roglič z Jumba (zatím ještě ve žlutém) a Tadej Pogačar z UAE Emirates na snímku z minulého ročníku. Mezi favority patří i letos.

Chris Froome, čtyřnásobný šampion závodu, se naopak po dvouleté odmlce na Tour vrací, jenže na hony vzdálen vítězné formě, a tak v­ dresu své nové izraelské stáje tvrdí: „Nedivte se, když budu občas ostatním klukům z týmu vozit bidony.“

To jeho někdejší zaměstnavatel, tým Ineos/Sky, který v posledních devíti letech Tour sedmkrát ovládl a do roku 2018 vyznával taktiku jediného lídra týmu, najednou v Brestu představuje hned čtyři.

Lídr chodí první. Nebo poslední?

Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte, Tao Geoghegan Hart. V tomto pořadí se v týmovém autobuse Ineosu střídají před kamerou, vždy po čtvrthodině, a na dálku se zpovídají reportérům.

Bram Vandecapelle, novinář z listu Het Nieuwsblad, se každého z nich ptá: „Je pořadí vašeho příchodu na tuto tiskovku symbolické pro hierarchii lídrů v Ineosu?“

„Ano,“ odpoví věčný vtipálek Thomas.

„O ničem takovém nevím. Hlavními lídry jsme Geraint a já,“ reaguje velmi seriózně Carapaz.

„Až silnice rozhodne, kdo z nás bude nejsilnější,“ říká Porte.

Načež nejmladší Geoghegan Hart s úsměvem dodává: „Ten nejlepší často přichází až na konec, ne?“

ŠAMPION GIRA. Tao Geoghegan Hart je usměvavě naladěn.

Původně měli vést Ineos na Tour jen velezkušený Thomas a s ním i Hart, v minulé sezoně překvapivý vítěz Gira. Ale v červnu Carapaz dominoval na závodě Kolem Švýcarska a Porte pro změnu na Dauphiné. Tentýž Porte, který loni ještě v ­dresu Treku konečně dosáhl na stupně vítězů Tour a vzápětí se po pěti letech vrátil do Ineosu. Tehdy ujišťoval: „Už budu jen superdomestikem. Ineos má lídrů víc než dost.“

Jenže věci se mění.

Dave Brailsford, boss této čtveřice, vyhlašuje: „Očekávejte od nás neočekávané.“ Pozoruhodná slova manažera týmu, jenž proslul precizním plánováním čehokoliv.

TÝM MNOHA LÍDRŮ. Sestava Ineos Grenadiers v okolí Brestu během projížďky před Tour de France.

„Mít čtyři lídry má svá pozitiva i­ negativa,“ zvážní Thomas. „Dává nám to víc karet do závodu. Ale zároveň nemůžete chránit čtyři jezdce, to by z ostatních čtyř vysálo příliš energie. Úspěch tedy bude záležet i­ na naší otevřenosti vůči sobě navzájem. Nikoliv velikost našich eg, ale průběh závodu určí, kdo z týmu naskočí během Tour do sedadla řidiče. Naštěstí nikdo z nás obrovské ego nemá.“

Allan Peiper, sportovní ředitel Pogačarovy formace UAE Emirates, přesto soudí: „Jedině Primož Roglič stojí Tadejovi v cestě k dalšímu titulu. Nevěřím, že někdo z lídrů Ineosu ukáže v horách a v časovkách takové kvality, aby ty dva porazil. Ineos může ostrým tempem v kopcích roztrhat peloton, ale Tadej a Primož budou pořád s nimi.“

A ti ostatní? Mohou narušit souboj dvou Slovinců a Ineosu? Podle bookmakerů by k takovému počinu mohl mít nejblíže Miguel Ángel López z Astany.

LOŇSKÉ PÓDIUM V PAŘÍŽI. Tadej Pogačar se raduje z titulu. Vedle něj jsou druhý Primož Roglič (vlevo) a třetí Richie Porte.

Bude to zábava, říká obhájce

Tadej Pogačar letos vyhrál klání Kolem Emirátů, Tirreno-Adriatico, monument v Lutychu i etapy Kolem Slovinska, naopak ve worldtourovém Baskicku podlehl Primoži Rogličovi.

Tradiční generálky na závodech Dauphiné a Koleme Švýcarska letos oba Slovinci vynechali. Pogačar se uchýlil na vysokohorský kemp do Sestriere a vyrážel na průzkum terénu, který ho při Tour čeká.

3414 kilometrů

měří 108. ročníku Tour de France. Z celkového počtu 21 etap je 6 horských, 5 zvlněných, 8 rovinatých a 2 časovky. 184 jezdců

z 23 týmů a 27 zemí na závodě startuje. Nejvíce jich je z Francie (33), Belgie (22) a Španělska (17). Česko reprezentuje jen Petr Vakoč. 60 osob

tvoří personál mobilní covidové laboratoře Tour, která bude opakovaně testovat jezdce, členy týmů i organizátory.

„Projel jsem si téměř všechny letošní horské etapy. Příprava byla povedená a uvolněná,“ sděluje a uvolněně při tom i vypadá.

Roglič je jako obvykle skoupější na slovo, nicméně ujišťuje: „Jsem před startem Tour sebevědomý a můj tým bude dostatečně silný.“

Pogačar vlastní podpůrnou kohortu v porovnání s minulým ročníkem vylepšil o kvalitní vrchaře, kvůli kterým zůstal doma i sprinter Gaviria. Obhájce titulu by tedy už neměl být v kopcích tak opuštěný. „Hned první týden bude zábava,“ soudí.

Sobotní úvodní etapa z Brestu nabídne skoro čtyři tisíce výškových metrů na úzkých silničkách, krátkých bretaňských kopcích, v přímořském větru a s dojezdem v podobě tříkilometrového klasikářsého stoupání v Landerneau.

Takový terén mají v oblibě klasikáři Mathieu Van der Poel a Wout Van Aert, žhaví kandidáti prvního žlutého dresu tohoto ročníku.

PŘEDKRM. Mathieu van der Poel projíždí vítězně cílem 3. etapy závodu Kolem Švýcarska.

„Ale i Tadej má na takovém profilu šanci, což na jaře dokázal vítězstvím na monumentu v Lutychu,“ připomíná Pogačarův šéf Peiper. „Je nabuzený, tak proč by nezkusil i tady vyhrát? Ovšem hlavním favoritem bude v sobotu Julian Alaphilippe.“

Nedělní druhá etapa vyvrcholí výšlapem na slavnou Mur de Bretagne. Pak přijdou na řadu sprinterská dějství, mezi něž je ve středu vložena první z časovek na 27,2 km do Lavalu.

Dramatickou náplň příštího víkend obstarají Alpy, do kterých však tentokrát organizátoři umístili pouze dvě etapy. Ta sedmá povede přes průsmyk Colombier do Le Grand Bornand a v osmé prověří jezdce i 21kilometrový horský dojezd do Tignes.

O tři dny později čeká peloton poprvé v historii dvakrát během jediného dne výjezd na ikonický provensalský Mont Ventoux, odkud ještě sjedou do cíle v Malaucene.

Rozuzlení tajenky, kdo získá pro sebe 108. ročník Tour, mohou přinést čtyři závodní dny v Pyrenejích.

Do cíle 14. etapy v Andoře povede cesta přes nejvyšší vrchol závodu Envaliru (2408 m), ale největší pozornost fanoušků se váže k 17. etapě přes Peyresourde na Col du Portet a k 18. se slavným Tourmaletem a dojezdem na Luz Ardiden.

Pokud ani pak nebude zcela jasno, pořadí může v předposlední den závou potvrdit nebo zvrátit 30,8 km dlouhá časovka do Saint Emilionu.



„A v takové časovce se občas dějí až neuvěřitelné věci,“ trpce vzpomíná Primož Roglič na rok 2020, kdy jej v ­ní Tadej Pogačar nemilosrdně svrhl z piedestalu lídra Tour.