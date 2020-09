Mnozí si to neuvědomili, ale nekonečně dlouhých 420 dnů byl bez závodů, než se do nich začátkem srpna vrátil. Na startu Tour v Nice potom Tom Dumoulin prohlásil: „Jsem tu, což znamená, že jsem připravený.“ Ale na co? Může devětadvacetiletý Nizozemec opět útočit třeba i na titul? Nebo má pravdu jeho krajan Michael Boogerd, bývalý elitní cyklista a nyní komentátor, jenž tvrdí: „Tom je za zenitem. Měl úžasná léta. Ale už to není stejný Tom, který vyhrál Giro.“