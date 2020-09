Dokonalé. Učebnicové. Vítězné. Jak Jumbo dirigovalo Tour ve stylu týmu Sky

Není těžké to rozpoznat. Tým Jumbo Visma momentálně diriguje tuto Tour se stejným sebevědomím a dominancí, jak to v předchozí dekádě dělal tým Sky/Ineos, když opečovával pevnost jménem Chris Froome. Najednou jako by naopak Ineos jen vyčkával, zda ho Jumbo nechá nadechnout a zvrátit běh věcí.