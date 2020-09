ONLINE: Peloton čeká první dojezd na kopec. Udrží Alaphilippe žlutý dres?

„Mít cíl v takové nadmořské výšce na startu Tour je vzácnost. Ale start v Nice nám přesně něco takového nabízí. Bude to první test formy všech favoritů,“ libuje si šéf Tour Christian Prudhomme.



Celkem 160 kilometrů na cyklisty čeká.

Po cestě ze Sisteronu narazí na tři prémie třetí kategorie, jednu čtvrté kategorie. To všechno ale bude spíše předkrm před hlavním chodem.

Tím ve čtvrté etapě bude méně známé sedmikilometrové stoupání Orciéres-Merlette s průměrným sklonem 6,7 procent.

Do 1825 metrů nad mořem na Orciéres-Merlette cyklisté na Tour stoupali naposledy v roce 1989, kdy závodu kraloval Greg Lemond. V roce 1971 tady zase Luis Ocaňa udolal Eddyho Merckxe, přesto celou Tour ovládl Belgičan.

 Stage 4: Sisteron / Orcières-Merlette

‍160.5km

 Mountain stage

