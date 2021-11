Vyhořelý a rozpálený. Dumoulin už zase řídí svůj život. Ale kam s ním?

V sezoně 2017 byl šampionem Gira. V roce 2018 druhý na Giru i Tour. Ale po přestupu ze Sunwebu do stáje Jumbo Visma už „jen“ sedmý na Tour 2020. Poté, co zjistil, že na sebe jet nedokáže, se raději zařadil do podpůrného komanda Primože Rogliče.

Letos žádnou třítýdenní Grand Tour neabsolvoval. Dokonce hrozilo, že už nikdy žádný další závod nepojede.

Tom Dumoulin byl vyhořelý, rozmrzelý, tápající.

Předchozí zranění, obtížné návraty, neustávající tlak a stále se vracející frustrace si vybraly svou daň.

„V lednu jsem na kole nedokázal jet déle než dvě hodiny,“ vyprávěl nyní pro časopis Helden. „Po zbytek dne jsem se cítil špatně a musel jsem celé hodiny ležet na pohovce. Moje tělo bylo zablokované a já ztratil veškerou radost z jízdy na kole. Začal jsem to nenávidět.“

Proto v lednu nečekaně oznámil, že přerušuje kariéru.

V květnu začal znovu trénovat, v červnu vyhrál počtvrté nizozemské mistrovství v časovce a v červenci vybojoval stříbro na olympijských hrách v Tokiu.

PRO STŘÍBRO Z HER. Tom Dumoulin během časovky na olympijských hrách 2020.

Další zranění nicméně přibrzdilo jeho nový rozlet. V září zasáhlo trénujícího Dumoulina otáčející se auto a z karambolu si odnesl zlomené zápěstí.

Teď tvrdí: „Už jsem naprosto v pořádku.“ Což potvrdil startem na běžeckém silničním závodu na 10 kilometrů v rodném Maastrichtu, v němž skončil v osobním rekordu 32:38 druhý.

Co tedy bude dál s kariérou 31letého nizozemského cyklisty, jenž patřil v pelotonu k nejpopulárnějším?

Stane se znovu významným faktorem v závodech Grand Tour? „V to doufám. O mém kalendáři se definitivně rozhodne v prosinci, ovšem se startem na závodech Grand Tour počítám,“ říká.

Ale bude na nich znovu i lídrem? Chce to? Toť otázka.

Sám hledá odpověď.

„Stal jsem se kdysi cyklistou, abych byl na kole nejlepší, jak jen dokážu být,“ povídá. „Mohu jezdit na 95 procent a být i tak velmi platný pro můj tým. Ale abych podával dobré výkony na 95 procent, neodpovídá mým ambicím. Chci být stoprocentní. Chci zase vyhrávat.“

Šéfové týmu Jumbo tudíž budou muset řešit i otázku: Kam s ním?

Pro Tour předběžně počítají v příští sezoně s lídrem Primožem Rogličem a se záložním lídrem Jonasem Vingegaardem, letos senzačně druhým. „I Tom by se na Tour mohl vrátit,“ podotkl šéf týmu Richard Plugge při prezentaci závodu v Paříži. Patrně však jen jako pomocník, který navýší horskou sílu Jumba v boji proti obhájci titulu Tadeji Pogačarovi a jeho týmu UAE Emirates.

Pro Dumoulina se nabízí možnost prověřit si své lídrovské schopnosti na Giru, kde v roce 2017 ukončil 37 let dlouhé čekání nizozemské cyklistiky na dalšího šampiona Grand Tour.

TRIUMFÁTOR. Tom Dumoulin s kulisou milánské katedrály oslavuje v roce 2017 titul na 100. ročníku Gira.

Jenže tehdy bylo v itineráři italského závodu 69 kilometrů na tratích časovek, které mu významně pomohly k titulu. Letos jich bude jen 26.

„Právě proto, že na Giru nečeká moc časovkářských kilometrů, by mohla být zajímavá role lídra pro Sepa Kusse,“ naznačil sportovní ředitel Merijn Zeeman otevírající se šanci pro špičkového amerického vrchaře, doposud excelujícího především v roli superdomestika.

„Musíme si s Tomem promluvit, zda by chtěl na některé z Grand Tour například roli vedle Rogliče, nebo chce mít výhradní odpovědnost,“ pokračoval Zeeman.

Nedělej práci, která tě nebaví

Dumoulinovi v příští sezoně doběhne v Jumbu tříletá smlouva na léta 2020 - 2022, během nichž nenaplnil ambice a předpoklady, se kterými sem přicházel.

Zároveň však cítí k šéfům týmu i vděčnost, že na něj ve složitých časech první poloviny roku 2021 netlačili - a nechali jej, aby si našel svoji cestu.

Manažer týmu Plugge vypráví: „Dali jsme Tomovi prostor, aby se vypořádal se svými osobními problémy, ale dveře pro návrat do týmu pro něj byly vždy otevřené. Domluvili jsme se tehdy, že zůstaneme v kontaktu a že Tomovi s čímkoliv pomůžeme, pokud nás o to požádá, ale zároveň jsme mu řekli: Je na tobě, abys nám zavolal, až budeš připravený.“

Plugge v roce 2020 překonal těžkou verzi covidu a letos v květnu mu na zákeřnou nemoc zemřel otec. I to změnilo jeho pohled na život.

„Jedna z velkých rad, kterou mi otec dal, zněla: Nikdy v životě nedělej osm hodin denně práci, která tě nebaví. Dělej něco, co tě baví, jinak budeš nešťastný.“

Tím se řídil rovněž v kauze Dumoulin.

„Říkal jsem Tomovi: Přemýšlej o tom, co máš v životě nejraději.“

V dubnu dorazil Dumoulin alespoň jako divák na worldtourovou klasiku Amstel Gold Race, setkal se tam se starými přáteli. V květnu potom opět nalezl ztracenou lásku.

„Rozhodl se, že začne znovu jezdit na kole, a z hloubi srdce vím, že to je to, co chce,“ podotkl Plugge. „Teď je opět šťastný a nadšený - a my s ním. Nejdůležitější je, že má zase ruce na řídítkách svého života.“