Rozvod i nenávist k cyklistice. Dumoulin se ke kolům ale ještě vrátí

Už je to víc než tři měsíce, co měl Dumoulin naposledy na zádech startovní číslo.

Letos v červnu nejprve oznámil, že na konci sezony ukončí kariéru, nakonec to udělal ještě dříve, když na konci července po klasice San Sebastian řekl definitivní sbohem.

Až teď se ale konečně pořádně rozvyprávěl.

Pro nizozemské noviny NRC promluvil o všem, co se u něj v posledních letech dělo. Ten rozhovor vykresluje obraz muže, který byl profesionálním cyklistou, ale marně hledal štěstí.

Sice vyhrál italské Giro, stal se mistrem světa v časovce, ale v životě ho trápil neklid, nikdy nebyl úplně spokojený.

Částečně prý proto, že nikdy vlastně neplánoval být profesionálním cyklistou. Do téhle škatulky prý prostě spadl poté, co k cyklistice přeskočil z fotbalu.

„Byl jsem dítě s obří zásobou energie a potřeboval jsem sport, kde bych se vybil. Začátky na kole mě bavily, nikdy jsem ale nesnil o kariéře profesionálního cyklisty. Často jsem si říkal, že to dělám jen proto, abych později mohl žít normální život,“ popisoval.

„Profesionální sport je totiž krásný, ale musíte být taky trochu blázen, abyste ho dělali, abyste se v něm pohybovali delší dobu. Skoro každý vrcholový sportovec není úplně normální.“

Půlroční sabatikl nepomohl

Jeho konec kariéry byl vlastně docela předvídatelný.

Už v roce 2021 si vzal půlroční pauzu - sabatikl, jak je populární tomu dnes říkat. Rok 2020 byl pro něj totiž i přes skvělé výsledky psychicky tuze náročný.

Podepsal novou smlouvu s Jumbo-Visma, na Tour pomáhal Primoži Rogličovi a sám dojel na parádním sedmém místě.

„A doteď to nechápu. Jak jsem dokázal týmu takhle pomoci a sám ještě usilovat o tak solidní výsledek vzhledem ke stavu, v jakém jsem byl. Během celé Tour jsem se pral s menším tumorem pod hýžděmi. Celý cyklistický svět sledoval mé trápení v přímém přenosu, jen nikdo o něm nevěděl,“ vyprávěl.

Na Tour 2020 třeba i s Alejandrem Valverdem.

Během zimy se sesypal.

Na týmové soustředění na začátku roku 2021 ještě přijel, ve videu pro fanoušky mluvil o tom, jak ho zase cyklistika baví, jak se těší na nové výzvy. Jak by chtěl ještě jednou vyhrát italské Giro nebo se o to samé pokusit třeba na Tour.

Jen aby o pár hodin později prohlásil, že si bere od cyklistiky časově neomezené volno.

„Rok 2020 byl opravdu hrozný. Tak moc jsem cyklistiku nenáviděl, tak moc jsem nenáviděl být její součástí,“ líčil.

Proto se rozhodl zaměřit na své dušení zdraví a pohodu. Když se po půl roce k závodům vrátil, všechny šokoval svou výkonností.

Na olympiádě v Tokiu si totiž dojel pro stříbro v časovce, vyhrál i nizozemský šampionát.

Tom Dumoulin z Nizozemska během mužské cyklistické časovky na Letních olympijských hrách 2020. (28. července 2021)

V tu chvíli se zdálo, že ten starý usměvavý Tom Dumoulin je zpět. Že ho ježdění na kole a sahání si na dno zase baví. Jenže v této sezoně odjel pouhých 29 závodních dní, než před mistrovstvím světa v Austrálii oznámil svůj definitivní odchod do sportovního důchodu.

Na druhou stranu zeměkoule tak vyrazil už jen jako fanoušek.

„A atmosféra se mi líbila natolik, až jsem si řekl: Tohle je stejně můj svět, tady se cítím jako doma. Ještě jsem s ním neskončil. Pořád cítím lásku ke kolu. Třeba ze mě jednou bude trenér, konzultant, chvíli se ale vyhnu profesionálnímu sportu,“ řekl.

Nový život

Radost ze závodění tak, zdá se, nenávratně ztratil, zato lásku ke svému sportu, který mu mnohé vzal a mnohé také dal, rozhodně ne.

Jen o ni bude pečovat v jiné roli.

V posledních dnech byl Dumoulin spojován hlavně s týmem Intermarché, za který jezdil v posledních dvou sezonách Jan Hirt.

Měl se stát trenérem, případně sportovním ředitelem. Teď to ale nevypadá, že by se do nového dobrodružství vrhal tak rychle. Belgická stáj každopádně potvrdila, že je s ním v kontaktu a že má dveře otevřené ve chvíli, kdy se rozhodne výzvu přijmout.

Nejdříve se ale potřebuje srovnat i v osobním životě. Rozvádí se s Thanee van Hulstovou, se kterou strávil posledních třináct let a se kterou se v roce 2018 vzali.

„Není to tak dávno, co jsme se tak s ženou rozhodli. Nevím, jestli je to vyloženě téma pro noviny, ale tak to je,“ řekl. „Kdybyste mi to řekli před půl rokem, nevěřil bych vám. Doufal jsem, že nebudu jedním z těch cyklistů, kteří se rozvedou poté, co skončí s kariérou. Ale bohužel.“

Až si srovná život podle svých představ, bude chtít prozkoumat všechny možnosti, které mu cyklistika nabízí.

Už každopádně nechce do něčeho jen tak skočit a pak zjistit, že to není ono. Těší se i na to, jak si užije mimosezonní období bez stresu a bez jakýchkoliv požadavků na trénink, dietu či závodní plány.

„Poprvé v životě mám pocit, že všechno do sebe tak nějak zapadá. Chci načít úplně novou kapitolu svého života, chci začít psát na nepopsanou stranu, a přitom nemám tušení, kterým směrem se vydám. Ale rád bych to takhle nějakou dobu nechal, protože je to skvělý pocit,“ vyznal se.