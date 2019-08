Dumoulin potřebuje čas k léčbě, nejspíš vynechá zbytek sezony

Osmadvacetiletý Dumoulin měl pád během květnového Gira d’Italia, z něhož také následně odstoupil. O měsíc později se sice zúčastnil etapového podniku Critérium du Dauphiné, ale ani ten nedokončil. Nechtěl riskovat před Tour de France, kde měl patřit k hlavním favoritům.

Tři týdny před startem „Staré dámy“ podstoupil Dumoulin operační zákrok, který ho měl zbavit zánětu v koleně, jenže i poté ho koleno bolelo a musel se vzdát účasti na Tour. Začátkem července pak vyšetření magnetickou rezonancí ukázalo natrženou šlachu.

Závodník stáje Sunweb tak potřeboval delší klidový režim a ačkoliv už se podle nizozemského listu De Telegraaf vrátil k tréninku na kole, levou nohou zatím nemůže zabrat naplno. Je tak zřejmé, že bez důkladné přípravy se ho nejspíš nebude týkat Vuelta a ani MS, na němž loni v Innsbrucku získal stříbro v časovce.

„Nejdůležitější teď je, aby měl koleno naprosto v pořádku. Tom dobře ví, jak se dostat do špičkové formy, aby mohl jet Grand Tour. Takže to není tak, že by teď něco zameškával. Naopak - takhle dlouhá doba odpočinku ještě zvětší jeho hlad po úspěchu. Jakmile bude jeho koleno stoprocentní, bude čerstvý fyzicky i mentálně,“ řekl jeho trenér Hendrik Werner.