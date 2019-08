Dumoulin po osmi letech skončí v Sunwebu. Zamíří do Jumba?

„Bylo to neuvěřitelných osm let, bez nichž bych nikdy nedošel tam, kde jsem teď. Jsem vděčný za všechno, čeho jsme společně dosáhli,“ napsal osmadvacetiletý cyklista na twitteru.

Největší úspěchy slavil Dumoulin v roce 2017, kdy ovládl Giro a následně na MS v Bergenu i časovky jednotlivců a družstev. O rok později skončil celkově druhý na Tour de France a přidal světové stříbro z individuální i týmové časovky. Stříbro má ve sbírce i z olympijských her 2016 v Riu de Janeiro.

It's been an amazing 8 years with @TeamSunweb and I couldn't have got to where I am today without them. Thankful for everything we have achieved together! https://t.co/DxE0s1meZi