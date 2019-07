Carapaz do Ineosu, Dumoulin do Jumba? Cyklistický trh se otevírá

Kdo dál by mohl přestoupit? Mark Cavendish (z Dimension Data do Bahrainu), Mattia Cattaneo (z Androni do Quick-Stepu), Davide Formolo (z Bory do UAE), Nils Politt (z Kaťuše do Quick-Stepu), Sam Bennett (z Bory do Quick-Stepu), Philippe Gilbert (z Quick-Stepu do Lotta-Soudal), John Degenkolb (z Treku do Lotta-Soudal), Marcel Kittel (z Kaťuši do Jumbo-Visma), Tiesj Benoot (z Lotta-Soudal do Sunwebu), Elia Viviani (z Quick-Stepu do Cofidisu).