Švýcarka Reusserová je potřetí za sebou mistryní Evropy v časovce

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Emmenu (Nizozemsko) - časovka: Ženy (29,5 km): 1. Reusserová (Švýc.) 35:53, 2. Hendersonová (Brit.) -43, 3. Schweinbergerová (Rak.) -44, ...29. Slámová (ČR) -4:51. Muži do 23 let (20,6 km): 1. Segaert (Belg.) 22:02, 2. Bévort -38, 3. Wang (oba Dán.) -52. Ženy do 23 let (20,6 km): 1. Bäckstedtová (Brit.) 24:25, 2. Niedermaierová (Něm.) -58, 3. Ahtosalová (Fin.) -1:34, ...12. Kvasničková -2:13, 19. Burlová (obě ČR) -3:02. Junioři (20,6 km): 1. Withen Philipsen (Dán.) 22:48, 2. Nordhagen (Nor.) -47, 3. Sentjens (Belg.) -49, ...8. Šumpík -1:12, 19. Rubeš -1:33, 42. Král (všichni ČR) -2:24. Juniorky (20,6 km): 1. Venturelliová (It.) 26:23, 2. Kageviová (Švéd.) -24, 3. Kunzová (Něm.) -33, ...18. Douděrová -2:19, 24. Kaňkovská (obě ČR) -2:33. 16:15 muži elite.