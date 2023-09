Učednická léta Mathiase Vacka. Dobře ví, proč se vrhá do beznadějných úniků

Na jaře na worldtourové klasice Amstel šlapal před pelotonem 134 kilometrů. Začátkem září při dalším závodě elitní série v Québeku 142 kilometrů. A v neděli na evropském šampionátu v Drenthe dokonce 170 kilometrů.

Přestože z konečného umístění (61. místo) takové úsilí nevyčtete, Vacek moc dobře ví, proč se i do těchto zdánlivě beznadějných a vyčerpávajících akcí tlačí. Česká silniční cyklistika momentálně nemá větší mladou naději, než jakou je tento jedenadvacetiletý jezdec. A každý únik mu dodává zkušenosti k nezaplacení.

Vinou nemocí a dalších komplikací se navíc český tým na evropském šampionátu smrskl na pouhé dva cyklisty: Vacka a Matěje Zahálku. „Chtěl jsem jít do risku v podobě úniku právě i proto, že jsme jeli v české reprezentaci na rozdíl od ostatních jen ve dvou, takže bych nejspíš ztratil ještě více energie, kdybych v úniku nebyl,“ podotkl Vacek.

Nejprve byla skupina uprchlíků pětičlenná, později šlapal vpředu jen se Švýcarem Bisseggerem. „Bohužel nám peloton nedal moc času k dobru. Maximálně dvě minuty, což je docela málo. Jeli jsme od začátku na doraz,“ popisoval. Pětadvacet kilometrů před cílem už neodolali náporu početné party pronásledovatelů v čele s Francouzem Laportem a Belgičanem van Aertem, která se kolem nich přehnala.

Čech Mathias Vacek právě vyhrál domácí mistrovství v silniční cyklistice.

„Lepším scénářem by bylo, kdyby nás dojela třeba jen menší skupinka, které bychom se mohli chytit,“ líčil po závodě Vacek. „Bohužel, na Evropě nejsou povoleny vysílačky, takže to byla tak trochu loterie. Ale celkově jsem spokojený.“

Loňský vicemistr světa v kategorii do 23 let má od června právo oblékat na závodech dres českého šampiona, který se tak vrátil do World Tour po šesti letech. Na kontě jeho letošních úspěchů figuruje celkově 8. místo ze závodu Kolem Norska a 9. místo z Kolem Belgie, kde navrch vybojoval žlutý dres, jenž na tomto závodě patří nejlepšímu mladému jezdci do 23 let.

Okusil v roli pomocníka rovněž dva klasikářské monumenty, Kolem Flander a Paříž–Roubaix. „Mě a Belgičana Nyse si chtějí ve stáji vychovat do budoucna, aby z nás postupně vyrostli lídři. Nebude to jednoduché, ale myslím, že předpoklady na tuto pozici mám,“ věří si.

DŘINA NA KOSTKÁCH. Český cyklista Mathias Vacek v závodě Kolem Flander.

Dokonce se v srpnu ocitl také v širší nominaci na Vueltu, i když jen na postu náhradníka. Snad je dobře, že na této pozici zůstal, na premiéru v Grand Tour chce být důkladně nachystaný až příští sezonu. „Nejspíš na Giro nebo Vueltu,“ prozradil.

Pouze červencový start Kolem Valonska, na který se vzhledem ke klasikářskému charakteru etap těšil, nedopadl vůbec podle Vackových představ, po nepříjemném pádu musel odstoupit. Vyvázl se zraněným loktem, obavy ze zlomenin se naštěstí nepotvrdily.

Původní dvouletou smlouvu mu vedení týmu Trek v předstihu o další rok prodloužilo až do konce sezony 2025. Mladému jezdci tím dali najevo, že si z něj skutečně chtějí vychovat budoucí oporu. Mathias Vacek tak má ohledně svého působiště na další léta jasno.

Kde bude příští rok jezdit, naopak řeší jeho starší bratr Karel, letos překvapivě druhý v horské etapě Gira na Gran Sasso. V druhodivizní stáji Corratec měl pouze roční smlouvu.

Tým by mu ji patrně prodloužil, zároveň se ale Karel Vacek poohlíží i ve vyšších sférách. Jednání stále probíhají.

Oba sourozenci sní, že se jednou sejdou v Treku. Ovšem to je téma pro vzdálenější budoucnost.