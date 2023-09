Zlomené ruce i otřes mozku. I tak Küng dojel do cíle. Proč ho nezastavili?

Vypadal strašně, jak postava z hororu.

Z tunelu do cílové rovinky přijel s přední částí přilby totálně na kusy. Obličej, hrudník i ramena měl potřísněná krví.

„Jak ho mohli takhle nechat dojet do cíle?“ rozčilovali se fanoušci na sociálních sítích.

Co přesně se Stefanu Küngovi během evropského šampionátu v časovce stalo?

Blížil se zrovna do posledních kilometrů závodů, když najednou sklonil hlavu. Cyklisté to občas při časovce udělají, aby se jim o něco lépe dýchalo a byli aerodynamičtější.

Küng hlavu sklonil bohužel ve chvíli, kdy se silnici začala zužovat kvůli ochranným plůtkům na levé straně.

Když to zjistil, na poslední chvíli zkusil kolo ještě strhnout, ale marně. Hlavou putoval do plůtku a celým tělem pak na asfalt. Jen těsně ho přitom minula doprovodná motorka s kamerou.

Konec v závodě? Ani náhodou, po pár vteřinách 29letý cyklista vstal a začal se znovu sápat na kolo. Helma? Vepředu totálně naprasklá, z rozbité hlavy a tváře mu tekla krev. Přilba ho vlastně i tak zachránila, jen těžko si představit, co by se stalo, kdyby ji neměl.

Že by ho ale v tu chvíli někdo zastavil? Ne, nikdo se o to ani nepokusil.

Přitom pravidla Mezinárodní cyklistické unie hovoří jasně – pokud dojde k rozbití helmy nebo k nehodě, u které hrozí otřes mozku, musí být cyklista před pokračováním prohlédnut.

Tenhle protokol o otřesu mozku byl zaveden před dvěma lety poté, co na Tour de France upadl Romain Bardet. A i přesto, že sotva stál, dokončil etapu, než následně lékaři odhalili krvácení do mozku.

Teď prý podle organizátorů auto s lékařem nebylo poblíž, a tak Küng sednul zpátky na kolo a v bídném stavu dojel až do cíle.

Skončil jedenáctý, na nového mistra Evropy Joshuu Tarlinga ztratil minutu a 29 sekund. Úctyhodný výkon, jistě, ale byl zapotřebí?

JAK PO NÁVRATU Z BITVY. Zkrvavený Stefan Küng v cíli časovky na mistrovství Evropy.

Obrázky zakrvaveného Künga rychle obletěly sociální sítě, kde se jich chytli novináři, závodníci i sportovní ředitelé.

„Měl být okamžitě stažen ze závodu. K čemu ty protokoly UCI jsou? A kde byl tým, aby ho zastavil? Absolutní zklamání a vážné zanedbání,“ rozčilovali se fanoušci.

To naštvání se ještě zvýšilo poté, co přišly výsledky z nemocnice, kam Küng okamžitě odjel. Vyšetření totiž odhalila otřes mozku, zlomenou lícní kost i několik zlomenin na rukou.

„Zůstává na pozorování v nemocnici, ale v nejbližších hodinách by měl být propuštěn domů,“ uvedl jeho tým FDJ.

Žádná slova omluvy fanouškům, že se ho nepokusili v závodě zastavit, nic.

Do kritiky se tak pustil i bývalý profesionál Phil Gaimon.

Tomu vadí až přílišná tendence chválit v cyklistických kruzích jezdce za to, že i přes zranění sednou zpátky na kolo a pokračují v jízdě. Za hrdinství to často považují fanoušci, ale i komentátoři při přímých přenosech, kteří si občas i rádi rýpnou do simulujících fotbalistů.

„Až moc lidí tady používá slovo odvaha, tvrdost. Küngovi vůbec nevyčítám, že chtěl jet dál. Takhle je zvyklý fungovat, ale není na tom nic inspirativního nebo správného,“ prohlásil Gaimon.

Další novináři nebo bývalí profesionálové nechápali, proč Künga na plot neupozornili vysílačkou z týmového vozu. Nebo proč organizátor neměl v tomhle nebezpečné úseku člověka s píšťalkou.

„V dobře organizovaném závodě by o tomhle měl Küng vědět. Pokud ne z týmového auta, měl tam stát maršál s píšťalkou. Je to chyba týmu a organizátora, ne jezdce,“ uvedl Jacek Kapela, otec polského juniorského šampiona v časovce Marka Kapely.

Küngův případ je v totálním rozporu třeba s novým pravidlem v anglické Premier League, kde hráč při podezření na otřes mozku musí vystřídat a ve hře nepokračovat.

Na právě probíhajícím mistrovství světa v ragby si zase mohou lékaři na 10 minut zavolat kteréhokoliv hráče na rychlou prohlídku, při které otřes mozku buď potvrdí a hráč už do zápasu nezasáhne, nebo vyvrátí a on se dostane zpátky na hřiště.

U Künga žádná kontrola neproběhla.

A šlo jen o zbytečný risk.