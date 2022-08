Z pekla do ráje aneb Tady je Rogličovo. Nepotřebuji červený dres teď, říká

Ty dva závody od sebe dělí jen čtyři týdny, ale Primož Roglič jako by mezi nimi vždy přecházel z pekla do ráje. Tour, to je jeho osobní inferno. Tady jej bodyčekují z kola, házejí mu do cesty balíky slámy, srážejí ho na zem při hromadných pádech, případně z něj strhávají žlutý dres těsně před v Paříži. Ve Francii předčasně opouští bojiště, rozbolavělý fyzicky i psychicky.