Jak ji zvládne tělo? A co volný den? Hromada neznámých, poznává Řepa Vueltu

Když váš tým odtajnil nominaci na Vueltu, připsal jste k ní, že to bude „ostré“. Potvrdilo se to?

Potvrdilo. Ale samozřejmě jen v kladném slova smyslu. Divácká kulisa, zázemí… Ani to všechno nejde popsat. I rodiče, kteří se na mě byli podívat na hodně závodech, říkali, že něco podobného ještě nezažili.

Na konci června jste tvrdil, že ještě nevíte, jestli ve Španělsku pojedete. Kdy jste se to definitivně dozvěděl?

V širší nominaci nás bylo dvanáct. V červenci jsme se všichni sešli na devatenáctidenním soustředění v Andoře, kde nás postupně vyselektovali. Zhruba pět kluků bylo jasných, o zbylá místa jsme bojovali my. Finální nominaci mi ale oznámili až na začátku srpna na Kolem Burgosu, zhruba deset dní před startem.

Jak jste reagoval?

První reakce byla taková nijaká. Hlavou jsem byl soustředěný na závod. Začalo mi to docházet, až když jsme jeli se sportovním ředitelem na letiště. Povídali jsme si, co mě čeká a že je super, čeho jsem dosáhl. Nejvíc pak bylo, když jsem doma mohl říct rodičům a přítelkyni, že se další čtyři týdny neuvidíme a že je to vlastně skvělé (smích). Zároveň tam byl ale i moment, kdy jsem se zamyslel: No, tři týdny závodění, to bude zajímavé.

Je to krok do neznáma.

Přesně. Žádný debutant na Grand Tour neví, do čeho jde a jak ji jeho tělo snese. Trošku doufám, že se potvrdí, že jsem se v etapácích a na delších soustředěních většinou cítil lépe spíš na konci. Tohle mi dodává naději. Ale popravdě: ani nemám tušení, jak budu vypadat v úterý.

Protože poprvé v rámci závodu absolvujete volný den?

Už to, jak po něm budu vypadat, je otazník. Neznámých je hromada.

Měl jste nějakou speciální přípravu?

Tu jsme měli v Andoře. Tehdy jsem sice ještě nevěděl, jestli pojedu, ale spolupracuju s mentální koučkou a řekli jsme si, že budu nastavený, jako kdybych měl Vueltu jet. Když jsem se nominaci oficiálně dozvěděl, už moc prostoru nebylo. Byl jsem doma, šlo mi hlavně o to, abych se odreagoval a připravil se po psychické stránce.

Jak vám v tomto ohledu pomáhá právě mentální koučka?

Už s ní spolupracuju déle a musím říct, že mi strašně sedí. Podle mě by to tak měl mít každý sportovec. Hlava je sedmdesát procent výkonu, a když těch sedmdesát procent netrénujete, je to ztracený potenciál. I sám cítím, že mi v některých momentech hodně pomohla.

Jste v kontaktu i na Vueltě?

Na denní bázi v kontaktu nejsme. Od toho je právě trénink, že už vím, co mám dělat a co mi vyhovuje. Ale samozřejmě to mám tak, že kdyby ve druhém nebo třetím týdnu přišla krize, zvedám telefon, a když nepomůže hovor s přítelkyní a mamkou, zavolám odborníkovi.

V sestavě jste jediný z nešpanělských jezdců. Vnímáte to tak, že vám tým opravdu věří?

Ano. Ať už s prodloužením smlouvy nebo i nominací na Vueltu cítím, že se mnou počítají do budoucna. Což je super. Kdyby vzali kompletně španělský tým, asi bych to pochopil, protože by se možná lépe prodali. Ale je fajn, že se u nás nehraje na to, jestli je někdo Španěl, nebo Čech. Samozřejmě mám trochu hendikep v jazyce, ale jsem součástí týmu, jsme jeden kolektiv.

Když jste tedy v létě prodloužil smlouvu o dva roky, byla to jasná volba?

Celkem ano. Pár lidí mi sice říkalo, že výsledek ve Slovinsku (kde byl Řepa pátý celkově a první v klasifikaci do 23 let) byl takový, se kterým by se dalo ohánět i u jiných týmů, ale já jsem chtěl zůstat. Jsem tu spokojený, chci spolu s týmem růst a zlepšovat se. Pořád se mám co učit.

Říkal jste, jak na vás Vuelta zapůsobila po stránce fanoušků, zázemí. Jaké byly úvodní etapy ze závodního hlediska?

Hodně nervózní. Ale na druhou stranu si myslím, že mohly být ještě mnohem horší. Foukalo dost, ale ještě se to dalo. Kdyby zapršelo, byl by to masakr, protože před každou vesničkou byly kostky. Takže povětrnostní podmínky nám docela přály. Zároveň si i myslím, že pořadatelé Vuelty nechtěli trasu poslat na klasické holandské silničky, ale jeli jsme po relativně širokých cestách. Bylo znát, že nechtěli pády.

V týmu asi zatím panuje spokojenost, že? Čtrnácté místo v týmové časovce, v dalších dvou etapách jste byli vidět v únicích.

Musím říct, že všechno je zatím podle plánu. Časovka možná i nad plán. Zpětně mě mrzí, že jsme ji nemohli s kluky trénovat víc. Jeli jsme ji spolu pomalu poprvé. Ale byli jsme výkonnostně nejlepší Pro tým, na první desítku jsme neztratili mnoho… Mě osobně jen mrzí poslední střídání, kdy jsem možná trochu přecenil svoje síly a nezvládl se zahákovat. Ale že jsem ztratil patnáct sekund, bude po třech týdnech zanedbatelné.

A další dva dny?

I ty šly podle plánu. Cílem bylo dostat Paua Miquela do úniku, aby získal puntíkatý dres a vezl ho do Španělska. Van den Berg z Education First byl sice silnější, ale Pau je pořád ve hře. Takže spokojenost, vidět jsme byli.

Je pro vás - jakožto druhodivizní tým - největší cíl být právě co nejvíc na očích?

Samozřejmě. Na druhou stranu to ale není jen o tom hnát se bezhlavě do úniku. Pokaždé chceme mít i nějaký další cíl - jako byl teď vrchařský dres, v budoucnu finiš v etapách. Roger Adriá by mohl být dobrý v celkové klasifikaci a Raúl García Pierna je mistr Španělska v časovce. Takže ano, chceme, aby byl náš dres vidět, ale chceme se prezentovat i takto.

Na ČELE. Vojtěch Řepa (vpravo) během mistrovství České republiky v Mladé Vožici.

Na svou šanci v úniku jistě čekáte i vy, že?

Ano. Nějaký plánuju a doufám, že ne jen jeden. Nemyslím si, že mám výkonnost, abych dokázal udělat dobrý výsledek z balíku. Ale dojezdy do kopců mi sedí, a když se nějaký den vše sejde a vydaří se únik, může z toho vzejít i hezký výsledek.

Máte už nějakou etapu vyhlédnutou?

Těch, co by mi mohly sedět, je celkem dost. Ale žádnou konkrétní nemám. Jak jsem říkal, ani nevím, jak se budu cítit po volném dni. Je proto hrozně těžké říct, že třeba ve čtrnácté etapě je skvělý dojezd a že to padne. Když se sejde den, nohy, profil i štěstí, tak výkonnost není špatná. Ale mám hromadu neznámých.