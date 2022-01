Už jsem k World Tour zase blíž, věří Kelemen svému cyklistickému snu

Poslední rok jste strávil v českém týmu Elkov Kasper. Bylo to správné rozhodnutí?

Můžu jej hodnotit jedině kladně. Zachránili mě. Na konci předešlé sezony jsem se ocitl v situaci, kdy jsem neměl kde závodit. Možností bylo opravdu málo. Jsem rád, že jsem strávil rok v tak kvalitním týmu s takovými jezdci a zázemím.

Nyní vás čeká velký krok do zahraničí, zvolil jste přestup do Swiss Racing Academy. Proč právě teď?

Šance odejít do Švýcarska se objevila už o rok dříve. Po skončení týmu CCC mě oslovili, akorát jsem si moc nebyl jistý, jak bude ten následující rok vypadat. Nechtěl jsem, aby mi v půlce sezony řekli, že tým končí. Raději jsem zvolil jistotu. Elkov existuje už dlouho, má nějakou historii a jezdí kvalitní závody.

Čím vás tahle stáj, jejímž patronem je slavný Fabian Cancellara, zaujala?

S manažerem se snažíme řešit smlouvu na další rok vždy už od začátku sezony, abychom měli víc možností. Tentokrát byly ve hře čtyři. Dva z toho byly worldtourové týmy, ale bohužel jsem se nevešel a nezbylo na mě místo. Mohl jsem tedy zůstat v Česku, nebo jít do Švýcarska. Jdu nakonec do týmu, který jezdí největší „třiadvacítkové“ závody, čehož bych chtěl ještě využít. Mám na to poslední rok, kdy do této kategorie spadám.

Berete to jako přiblížení se angažmá ve World Tour, nejvyšší cyklistické divizi?

Je to tak. Co jsem si zjišťoval, tak hodně závodníků z týmu do World Tour odešlo. Třeba Stefan Bissegger nebo Mauro Schmid. Myslím, že k tomu je zase blíž. Záleží hlavně na mně a na snaze manažera.

Co vás nyní s novým týmem čeká?

V lednu proběhne první setkání ve Švýcarsku, pak nás čeká cesta do tepla do Španělska. A od března už závody. Vrcholem mé sezony by mělo být mládežnické Giro v Itálii, chci se také zaměřit na časovkářské mistrovství republiky.

Bavíte se o přesunech i s vaším bratrem Pavlem, dalším výborným cyklistou?

Celou kariéru řeším s bráchou nebo tátou, ale už to není takové, že bych si do toho nechal kecat. Přeci jen na to máme jiné názory. Přestupy jsme dřív řešili často. Každopádně si myslím, že jsem teď udělal dobře.