Trénuju víc než kdy jindy, říká natěšená cyklistická naděje Kelemen

V minulých dnech tak aspoň dostal šanci vyzkoušet si virtuální závod pomocí speciální aplikace a obsadil pěkné páté místo.

Šlo o vaši závodní premiéru, co se trenažeru týče?

Jel jsem na platformě Rouvy úplně poprvé. Přes zimu trénuju na Zwiftu, což je konkurenční aplikace, ale závod jsem na trenažeru nikdy neabsolvoval. Byla to nová zkušenost. Rouvy vznikla nedávno a používá se hodně. Přizpůsobuje jízdu reálnému terénu, takže když najedete do stoupání, tak vás to přidrží. A když vyjedete na horizont, tak zase můžete zařadit těžší převod a roztočit to. Je to zajímavé, ale profesionálem ve virtuálním závodění bych asi být nechtěl.

Ještě vás před návratem na silnici nějaké virtuální měření sil čeká?

Dostal jsem pozvánku od Českého svazu cyklistiky, který teď dělá takový dvojseriál. Jeden závod, ve virtuálním Toskánsku, se už jel. Tím druhým bude sedmnáctikilometrový výšlap na francouzské Mont Ventoux.

Přizpůsoboval jste závodění na trenažeru svůj tréninkový plán?

Ne, nijak speciálně jsem se na to nepřipravoval. Zakomponovali jsme to s trenérem do programu a večer po tréninku jsem si ještě takhle zajezdil.

Jakým systémem teď vůbec trénujete, když přesně nevíte, na co se vlastně chystáte?

Většinou trénuju v třídenních blocích. Měsíc jsem program začínal lehčí intenzitou, další den byl náročnější a poslední byl vytrvalecký. A co se vzdálenosti týče? Napřed sto kilometrů, pak mezi sto dvaceti a sto čtyřiceti a na závěr nikdy pod dvě stovky.

Už tušíte, kdy by se sezona mohla znovu rozběhnout?

Informace zatím nemáme. UCI (Mezinárodní cyklistická unie) zveřejnila jen kalendář World Tour (elitní divize), menší týmy zatím o svém možném programu nemají ponětí. Předpokládám ale, že se začne jezdit od července. Měli bychom začít závodem v Rumunsku, ale ještě to není jisté.

Stýská se vám po závodním tempu?

Určitě! Poslední závod jsem jel v prosinci na dráze, půl roku už jenom trénuju. Už bych chtěl otestovat, jak na tom jsem, protože většinu času jezdím sám. Porovnání mi chybí. Schází mi ten pocit, kdy nervózně postáváte na startovní pásce.

Vašeho zaměstnavatele, polskou stáj CCC, trápí v posledních měsících finanční potíže. Ovlivňuje vás to nějak?

Do konce roku nám sponzor úplně vypověděl smlouvu. Na tři měsíce jsme měli mít snížené platy na čtyřicet procent, jenže teď už to platí až do prosince. Hlavně musí tým přežít. Je to komplikace, protože nevíme, co bude. Musí se najít nový sponzor. Na nás jakožto vývojový tým to ale bude mít menší dopad než na ten worldtourový.

Máte o to větší motivaci ukázat se před potenciálními zájemci o vaše služby?

Jasně, trénuju teď víc než kdy jindy. Za duben jsem najezdil přes tři tisíce kilometrů. Jinak to nejde, moc se těším na sezonu. I v hlavě jsem si to nastavil tak, že prostě musím makat a vydržet to.