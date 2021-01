Cink na přelomu roku bojoval s koronavirem, týden strávil v posteli

„Na konci roku jsem chytil koronu a docela mě to srazilo. Je to už osmý den. Sedm dnů jsem jenom ležel, teprve teď se to začalo lámat k lepšímu,“ řekl Cink v rozhovoru pro server mtbs.cz.

V těchto dnech měl již pobývat na Kanárských ostrovech a připravovat se na sezonu, jejímž vrcholem mají být o rok odložené olympijské hry v Tokiu. Odlet přesunul o týden. Ve čtvrtek jde na testy, poté by měl odcestovat za vlídnějšími klimatickými podmínkami.

„Teď se ale bojím, abych to neuspěchal, jsem hodně unavený. Na Kanáry jsem měl odletět už dobře zapracovaný. Vím, že to nebude pořád ono, že budu pořád unavený, ale stejně tam chci odletět. Bude to zase jiný prostředí, teplo. Původní plán byl zůstat tam čtyři týdny, tak si to zkrátím na tři neděle,“ nastínil Cink.

Zatím ale se ženou Pavlínou zůstává doma v izolaci. „Není to sranda. Vždy jsem si myslel, že když už to chytnu, budu mít lehký průběh, ale srazilo mě to. Nejde to zlehčovat. Pořád si ale říkám, že je lepší to mít teď než třeba pak v květnu,“ konstatoval Cink.

Před nákazou nemocí covid-19 absolvoval už přípravu na Mallorce. „V podstatě teď ty čtyři týdny soustředění na Mallorce zahodím. Ale věřím, že se to spraví,“ uvedl Cink ke dvěma tréninkovým blokům s předním slovenským bikerem Tomášem Višňovským. „Sedli jsme si spolu hodně. Máme společného trenéra, vyjdeme si hodně vstříc. Je to jeden z mála lidí, se kterým můžu trénovat intervaly,“ řekl Cink.

Podle původních plánů měl odstartovat sezonu v polovině února v Turecku. „Uvidím, jak půjde příprava. Je možný, že tam ani nepojedu nebo jen na jeden závod. V nejhorším případě začnu až v březnu v Langenlois. Teda jestli vůbec nějaké závody budou. Doufám, že ano,“ přál si Cink.

Na olympijský závod v Tokiu zatím příliš nemyslí. „Příprava nebude moc jiná, je to pořád dost daleko. Každopádně budu mít v červnu a červenci soustředění v Livignu a do toho nějak objíždět ‚svěťáky‘. Uvidíme, jak to všechno bude, je těžké něco plánovat. Zrovna teď jsem slyšel, že budeme muset být před startem olympiády čtrnáct dnů v karanténě,“ uvedl Cink.