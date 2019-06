Okolo jižních Čech letos cyklisté nepojedou, policie neschválila trasu

Organizátoři museli závod zrušit. Kvůli neshodám s policií. „Jako každý rok předtím, tak i letos jsme se chtě nechtě dotkli při přípravě tratí silnic prvních tříd. Součet dával pět kilometrů. Problém přišel až v poslední etapě vedoucí z Českých Velenic do Jindřichova Hradce,“ popisuje důvody konce nejdelšího českého etapového závodu jeho ředitel Jan Hájek.

„V ní jsme léta před i minulý ročník přejížděli napříč silnici první třídy vedoucí z Třeboně do Hradce, a to ve směru z Pístiny do Stráže nad Nežárkou. Letos už to nešlo, prý kvůli negativním zkušenostem z loňska. My bychom přitom tu silnici kvůli našemu přejezdu cyklistů i doprovodných vozidel uzavřeli maximálně na patnáct minut, to je stanoveno pravidly,“ vysvětluje Hájek.

Krajská dopravní policie je však neoblomná. Pod žádost pořadatelů souhlasné razítko nedala. „Vzhledem k dopravnímu zatížení a ke skutečnosti, že závod je možné uspořádat pouze s vyloučením běžné dopravy, považujeme uzavření úseku u Stráže nad Nežárkou za přímé ohrožení zejména pro plynulost provozu,“ vysvětluje mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Argumentuje za dopravní oddělení tím, že by se na silnici mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem tvořily dlouhé kolony. „Závod by znamenal zdržení pro enormně velký okruh lidí, kteří se závodem nemají nic společného. Z popsaných důvodů vždy preferujeme vedení tras závodů po komunikacích nižšího dopravního významu,“ dodává Bajcura.

Podle Hájka však musí pořadatelé splnit pro mezinárodní cyklistický závod daná kritéria a jedním z nich je i to, po kterých cestách se mají pelotony a jejich doprovod pohybovat. „Těch patnáct minut nám vlastně zrušilo celý závod. Jsme vycepovaní, snažíme se silnicím prvních tříd co nejvíce vyhýbat, ale ne vždy to jde. Jsem z toho hrozně moc zklamaný, navíc, když to v minulosti šlo, a teď už ne,“ tvrdí Hájek.

Cyklistické stáje měly startovat ve středu 4. září dvoukilometrovou časovkou týmů v Jindřichově Hradci. Další den následovala 150kilometrová etapa z Třeboně do Nové Bystřice, v pátek byla v plánu časovka jednotlivců, která měřila 13 kilometrů, z Českého Krumlova na Kleť. V sobotu se cyklisté podle plánů měli přesunout do Rakouska na 120kilometrovou etapu Gmünd-Litschau-Gmünd a na závěr se měla jet v neděli právě nejproblematičtější část závodu z Českých Velenic do Jindřichova Hradce o délce 150 kilometrů.

„Loni jsme jeli poprvé v Rakousku, kde byla jedna schůzka a na ní se vše dohodlo. Potom nás na trase čekalo šest motorek s policisty. Přejeli jsme k hranicím a tady byli jen dva,“ připomíná Hájek loňskou zkušenost. Spor mezi policií a hlavním pořadatelem trvá už od roku 2016, kdy se také závod nakonec nejel. Potom předseda jindřichohradeckého klubu podal stížnost na práci policie, která mu na poslední chvíli zamítla pustit cyklisty na pořadateli vybrané trasy.

„Je to arogance moci, policie si jen dokazuje, že může něco navíc. Samozřejmě, že to mohou obhajovat jakkoliv, že mají málo lidí, že nám nebudou asistovat v pořádání závodů a podobně. Já však za tím vším vidím hlavně nechuť a odplatu za to, že jsme si dovolili před třemi lety na práci policie stěžovat. Rok se tomu věnujeme a teď ze sebe před partnery a týmy děláme akorát tak blbce,“ zlobí se Hájek.

Je tak už téměř jasné, že se Okolo jižních Čech nepojede. „ Nevím, co by se muselo stát, aby se jelo. Přes policii závod neprojde, už tomu nevěřím,“ dodává Hájek.