Nová vize: Tour v září, Giro v říjnu, Vuelta v listopadu, navíc i Monumenty

Samozřejmě, vše je zatím podmíněno slůvky když, pokud, jestli.

Pokud bude pandemie koronaviru na ústupu, když nedojde k druhé vlně a hranice států budou v drtivě většině cyklistických zemí otevřeny...

...pak by se mohla jet Tour de France od 29. srpna do 20. září.

Nikdy dříve nekončila Tour tak pozdě. Dosud nejzazším termínem, kdy dekorovala svého vítěze byl 9. srpen, poslední den ročníku 1908.

„Ke změně termínu jsem v úterý dostal souhlas i od představitelů 49 měst a obcí, která mají hostit start a cíl etap,“ uvedl ředitel závodu Christian Prudhomme.

Francie má nyní více než 15 tisíc obětí pandemie koronaviru, Prudhomme nicméně věří, že Tour bude symbolem návratu k normálnímu životu.

„Až se rozběhne, budeme si moci říci: Ano, překonali jsme to,“ prohlásil.

Organizátoři Tour dle hesla „eso bere“ nekompromisně vyšoupli z termínu na přelomu srpna a září další třítýdenní Grand Tour, španělskou Vueltu.

Usnadnil jim to fakt, že také u Vuelty je majoritním majitelem francouzská společnost ASO, stejně jako u Tour.

Jak by se tedy v neobvykle prodloužené cyklistické sezoně mohly poskládat další velké závody?

Aktuální vize je následující:

Mistrovství světa ve švýcarském Martigny bezprostředně po Tour od 20. do 27. září.

Giro d’Italia posléze, spekuluje se o termínu 3.-25. října.

A Vuelta a Espaňa až v listopadu.

„Zatím nedokážeme říci přesná data, kdy Giro skončí a Vuelta začne. To vše bude předmětem jednání,“ uvedl Javier Guillén, ředitel Vuelty.

Z JARA NA PODZIM. Italské Giro, závod jara, se poprvé uskuteční na podzim.

Mezi tím se má od srpna do listopadu uskutečnit také všech pět klasických Monumentů: tedy Milán - San Remo, Kolem Flander, Paříž - Roubaix, Lutych - Bastogne - Lutych a Kolem Lombardie. Poslední z nich, přezdívaný Klasika padajícího listí, bude tentokrát spíše Klasikou spadlého listí.

Úpravy se dočká patrně i harmonogram jednotlivých závodů mistrovství světa, protože to mělo letos začínat 20. září časovkou mužů. Ta by se však jela ve stejný den jako závěrečná etapa Tour do Paříže, což by se pravděpodobně vůbec nezamlouvalo časovkářským hvězdám Dumoulinovi, Rogličovi či Thomasovi, usilujícím zároveň i o přední příčky v celkovém pořadí závodů Grand Tour.

Přesun Tour do nového termínu i předběžný nástin sezony už posvětila Mezinárodní cyklistická unie UCI. Ta současně prodloužila dosavadní STOP stav na pořádání veškerých závodů, který prozatím platil do 1. června, až do 1. července a pro závody World Tour dokonce do 1. srpna.

Organizátoři Gira a Vuelty předtím razantně odmítli návrhy, aby se Tour jela coby třítýdenní závod a zbývající dvě Grand Tour pouze jako dvoutýdenní.

Aby závodníci nenaskočili rovnou do Tour, měli by dostat k dispozici i dostatek závodů na rozjetí. Do termínu na začátek srpna se patrně přesune worldtourové Dauphiné, možná i závod Kolem Polska.

Nečekaně by mohl vzrůst i význam etapové Czech Tour, zařazené do kategorie 2.1 okruhu Europe Tour, která má nahlášený termín 5.-9. srpna. Také ta by se najednou pro některé jezdce mohla stát vítanou příležitostí pro rozzávodění před Tour.

Pro národní šampionáty UCI vyhradila a doporučila termín 22.-23. srpna. Organizátoři mistrovství ČR a SR v Opočně však teprve budou jednat, zda mohou v tomto termínu šampionát uspořádat.

Detailnější podobu upraveného kalendáře má UCI oznámit 15. května. „Tento nový kalendář však bude pochopitelně podmíněn zdravotnickou situací v celém světě,“ praví se v prohlášení federace.